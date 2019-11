MARGHERITA DI SAVOIA VERSO LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA AREA MERCATALE ATTREZZATA NELLA BAT 15/11/2019 MARGHERITA DI SAVOIA VERSO LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA AREA MERCATALE ATTREZZATA NELLA BAT. DURANTE LA RIUNIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA IL PRESIDENTE SAVINO MONTARULI (UniBat) SI CONGRATULA CON IL SINDACO LODISPOTO.



“UN PERCORSO INIZIATO NEL 2015 CHE SI AVVIA ALLA REALIZZAZIONE”



A Margherita di Savoia il Sindaco Bernardo Lodispoto invita le Associazioni di Categoria rappresentative al Tavolo di Concertazione comunale ed annuncia che a breve si andrà alla realizzazione dell’area mercatale attrezzata, conforme alle vigenti normative regionali, Una riqualificazione necessaria che ora vede concretizzarsi un significativo finanziamento all’uopo destinato e a breve disponibile.



Nel corso della riunione, alla quale sono stati invitati e presenti i Rappresentanti delle Sigle di Settore: da Confcommercio a Federcommercio, a CasAmbulanti, a UniPuglia e FIVA, a, Batcommercio2010 e CNA e in rappresentanza FESICA-Confsal, dopo la verifica e la legittimazione dei presenti da parte del sindaco, si è anche deciso di reiterare il provvedimento in scadenza relativo all’attuale rimodulazione dell’area che persisterà fino al prossimo anno con l’attuale disposizione. I Rappresentanti di Categoria hanno chiesto, nelle more, maggiore attenzione al fine di intensificare i controlli relativi allo svolgimento del mercato del giovedì in condizioni di sicurezza e legalità.



All’incontro è stato anche invitato, ed ha partecipato come sempre e sempre in modo propositivo ed apprezzato, il Presidente Savino Montaruli in rappresentanza di UniPuglia affiliata a Fesica-Confsal, l’Organizzazione riconosciuta dalla regione Puglia ai sensi del Codice del Commercio e presente nel CNEL.



Montaruli, al termine dell’incontro giudicato molto positivo ha dichiarato: “la comunicazione del Sindaco Lodispoto è molto importante perché annuncia la concretizzazione di un’idea già partorita nel 2015 quando evidenziammo positivamente che la città di Margherita di Savoia si avviava alla progettazione e realizzazione della prima Area Mercatale nella provincia Bat, conforme alla legge, superando l’inerzia, l’inettitudine e la sciatteria dei comuni vicini che ai mercati continuano a dedicare un’attenzione pari a zero, come nel caso di Barletta, di Canosa, di Andria, di Trani, di Bisceglie. Con la sindacatura Lodispoto ora abbiamo la concreta certezza che i fondi pubblici sono in arrivo e fra qualche mese si entrerà nel merito della progettualità e della programmazione che include anche la realizzazione dell’Area Polifunzionale. Quale rappresentante UniPuglia affiliata a Fesica-Confsal oggi ho riaffermato la necessità che la nostra competenza e professionalità debba restare al servizio delle realizzazioni concrete, senza conflitti di interesse e senza pregiudizio.



A chi ha creduto, scrivendo affermazioni diffamatorie che saranno perseguite per legge, che si potesse recingere l’aria e che si potesse impunemente mettere sotto i piedi le persone e la loro storia, la loro competenza e professionalità questa è la prima risposta e proprio questa risposta sarà pertinente e significativa per l’affermazione della verità e l’isolamento del pettegolezzo e del becero che alimenta le anime cattive che però non potranno che trovare posto in quell’unico luogo adatto ad ospitarle, che non è certo il cuore delle persone perbene” – ha concluso Savino Montaruli facendo altresì riferimento alla rescissione dell’adesione di UniBat a Unimpresa nazionale che, nelle riunione di Margherita di Savoia non ha inviato alcun rappresentante nonostante invitata e risultante assente.



Soddisfatto anche il Presidente della Delagazione CasAmbulanti Andria, il signor Nicola Cannone, il quale, anche a nome dei colleghi venditori ambulanti concessionari di posteggio nel mercato del giovedì, ha ringraziato il Sindaco Lodispoto garantendo la massima collaborazione per la miglior riuscita dei suoi progetti e delle prospettive di crescita e di sviluppo della città di Margherita di Savoia.