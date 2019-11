Lecce - dal 19 novembre Donne a lavoro tra passato e presente 18/11/2019 “DONNE AL LAVORO TRA PASSATO E PRESENTE”: DAL 19 NOVEMBRE 2019 AL 21 GENNAIO 2020

CICLO DI INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO





È dedicato alle “Donne al lavoro tra passato e presente” un articolato ciclo di iniziative, promosse dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università del Salento, che si aprirà il prossimo martedì 19 novembre 2019 alle ore 18 con l’inaugurazione della mostra “Gli antichi mestieri delle donne da Trieste al Salento”. La mostra, patrocinata dalla Conferenza nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane, sarà visitabile fino al 21 gennaio 2020 nel piano interrato dell’edificio 5 del complesso Studium2000.

Nel corso dell’inaugurazione sono in programma gli interventi del Rettore Fabio Pollice, del Direttore Generale Donato De Benedetto, della Presidente del Comitato Unico di Garanzia Monica Mc Britton, della Delegata alle Politiche di Genere Anna Maria Cherubini e dell’Assessora a Welfare, accoglienza e pari opportunità del Comune di Lecce Silvia Miglietta. La mostra sarà poi introdotta da Grazia Maria Signore e Franca Sangiorgio del CUG.

A seguire, alle ore 19.30, gli spazi universitari ospiteranno lo spettacolo teatrale “Cenere. Corale per le tabacchine”, per la regia di Fabrizio Saccomanno, di e con Caterina Cosmai, Angela Elia, Beppe Fusillo, Maria Grazia Gioffrè, Leila Polimeno, Luigi Pontrelli, Antonella Sabetta, Irene Scardia, Guido Scopece, Carmen Ines Tarantino.



«La mostra e lo spettacolo, assieme a una tavola rotonda e alla proiezione di un documentario nelle prossime settimane», spiega la professoressa Monica Mc Britton, «vogliono sollecitare uno sguardo sul passato per evidenziare quanto il lavoro femminile abbia contribuito, e ancora contribuisce, alla crescita della società, e offrire l’opportunità di prendere consapevolezza della strada che è stata fatta nel difficile percorso di emancipazione della donna attraverso il lavoro fino ai nostri tempi, segnati ancora da pregiudizi e stereotipi. Un’attenzione particolare sarà dedicata alle tabacchine, donne coraggiose che si ribellarono alle condizioni lavorative imposte dai “padroni” e protagoniste di molti scioperi e manifestazioni. Queste vicende meritano d’essere maggiormente conosciute, e proprio in questa direzione va il nostro invito alle scuole perché partecipino alle nostre iniziative».



La mostra



In 20 pannelli fotografici, la mostra illustra il lavoro delle donne italiane, da nord a sud, tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900. Nata da un’idea del Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa e della Rete Espansioni, grazie all’impegno dei Comitati Unici di Garanzia delle Università di Trento, Udine e della Basilicata, la mostra ha raggiunto varie sedi universitarie arricchendosi di contenuti che raccontano, con i ritratti di donne impegnate nel lavoro, la condizione lavorativa femminile in Italia. Il Comitato Unico di Garanzia dell’Università del Salento ha aderito al progetto selezionando una serie di foto dalle mostre già presentate e contribuendo con alcune immagini di collezioni private e dell’Archivio fotografico Giuseppe Palumbo, che ritraggono donne del Salento al lavoro nei primi decenni del ‘900.



“Gli antichi mestieri delle donne da Trieste al Salento”

con il patrocinio della Conferenza nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane

piano interrato edificio 5, complesso Studium2000 (via di Valesio, Lecce)

a cura di Paola Martino, Franca Sangiorgio, Grazia Maria Signore, Carla Tonia Trevisi (CUG Università del Salento)

orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19

info e visite guidate: 0832 292228



I prossimi appuntamenti



• 2 dicembre 2019, ore 9.30, sala conferenze del Rettorato (piazza Tancredi 7, Lecce)

Seminario “Donne al lavoro? Facciamo il punto”

Partecipano: Monica Mc Britton, Presidente CUG UniSalento; Serenella Molendini, Consigliera Nazionale di Parità supplente; Anna Maria Cherubini, docente di Fisica matematica e Delegata alle Politiche di genere UniSalento; Claudia Sunna, docente di Storia del pensiero economico e Delegata al Piano Strategico di Ateneo UniSalento; coordina Paola Martino (CUG UniSalento)



• 21 gennaio 2020, ore 17.30, MUSA - Museo Storico-Archeologico, complesso Studium 2000

Proiezione del film documentario “ArseVite” di Alberto Giammaruco e Christian Manno

A seguire dibattito con gli autori, CUG e pubblico; coordinamento di Carla Trevisi (CUG UniSalento)



Il Comitato Unico di Garanzia



Il Comitato Unico di Garanzia è un organo dell’università con compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di pari opportunità e di benessere organizzativo e ha l’obiettivo di contribuire all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, agevolando l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni e favorendo l’affezione al lavoro, garantendo un ambiente lavorativo nel quale sia contrastata qualsiasi forma di discriminazione per i/le lavoratori/trici. Inoltre il CUG , propone programmi di azioni positive, collabora con altri organismi regionali e nazionali, competenti sulle tematiche della parità e dell’antidiscriminazione