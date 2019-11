[PHOTOGALLERY] EMILIANO A PUTIGNANO: “L’OSPEDALE NON CHIUDERÀ. CLASSIFICATO COME OSPEDALE DI BASE PER NON CHIUDERLO” 15/11/2019 link video Emiliano:



http://rpu.gl/reCAc









“L’ospedale di Putignano non chiuderà. È un ospedale di base e non è mai stato declassato. Molto più semplicemente ha avuto questa classificazione per evitare, quando sarà finito l'ospedale di Monopoli/Fasano, di doverlo chiudere. Quindi l’Ospedale di Putignano, vorrei fosse chiaro, è stato classificato ospedale di base proprio per non chiuderlo.

Se avesse avuto la classificazione, al posto di quello di Monopoli, avrebbe chiuso. Tutto qui.

Aggiungo che abbiamo dotato questo ospedale, proprio perché siamo consapevoli della necessità, di sei reparti in più rispetto a quelli previsti per gli ospedali di base. Sono sei reparti molto importanti, più altri servizi non ospedalieri ma ambulatoriali.

Crediamo di aver fatto davvero un buon lavoro e mi auguro che, anche con l' aiuto di tutti, si possa ritrovare un pò di serenità perché in questo ospedale si lavora bene e si faranno cose buone”.



Queste le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che, questa mattina, si è recato anche a Putignano, presso l’Ospedale Santa Maria degli Angeli, dove ha inaugurato i nuovi spazi di Geriatria e di Medicina trasfusionale.



Con il Presidente Emiliano, il direttore generale della ASL Bari Antonio Sanguedolce che ha parlato di “un rafforzamento della struttura ospedaliera di Putignano grazie anche all’assunzione di 120 operatori sanitari, principalmente infermieri, operatori socio sanitari ed ausiliari specializzati”.





STATO DELL’ARTE OSPEDALE SANTA MARIA DEGLI ANGELI A PUTIGNANO

Inaugurazione Reparto di geriatria.

La nuova Unità operativa di Geriatria, allocata nei locali ora ristrutturati della UO di Neonatologia e del Nido, è attiva dal 13 novembre per un totale di 15 posti letto con Ambulatorio geriatrico di secondo livello munito di ecografo.



Inaugurazione della Articolazione Organizzativa di Medicina Trasfusionale (con afferenza a Monopoli). L’Articolazione Organizzativa di Putignano rappresenta da molti anni un punto di riferimento per le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue del territorio e un importante presidio per l’autosufficienza regionale di sangue ed emocomponenti.

Di seguito i dati di attività della Struttura di Putignano:



- Anno 2018 donazioni di sangue a 4013

- Anno 2018 donazioni di plasma a756



- Fino al 31 ottobre 2019 donazioni di sangue 3261

- Fino al 31 ottobre 2019 donazioni di plasma 661



Rafforzamento Ospedale S. Maria degli Angeli in base al Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 approvato dalla ASL di Bari.

L’ospedale sarà rafforzato con circa n. 120 operatori sanitari, principalmente infermieri, operatori socio sanitari ed ausiliari specializzati.



Rafforzamento Ospedale S. Maria degli Angeli sotto l’aspetto degli investimenti tecnologici.

A breve saranno installate le seguenti attrezzature tecnico/sanitarie:



- n. 2 apparecchi polifunzionali per osteoarticolare per la UO di Radiologia e UO Pronto Soccorso;



- n. 1 apparecchio radiologico digitale telecomandato polifunzionale;



- n. 1 mammografo.



Inoltre, è in fase di pubblicazione la gara per acquistare i monitor per la telemetria cardiaca per un valore di circa € 100.000,00.



Inoltre il Piano degli Investimenti già programmati per l’Ospedale S. Maria degli Angeli prevede l’acquisto di:

- n. 1 apparecchio broncoscopio di ultima generazione per la U.O. di Pneumologia;

- n. 1 colonna completa con 2 gastroscopi e 2 colonscopi per la U.O. di Chirurgia Generale;

- n. 1 amplificatore di brillanza per la Sala Operatoria;

- ecocolodoppler per la Sala Operatoria, Servizio Anestesia e Nefrologia;

- n. 2 ecografi per la Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare e Medicina Interna.



L’Ospedale S. Maria degli Angeli ha avuto un finanziamento complessivo già autorizzato dalla Regione per adeguamento antincendio pari ad € 3.200.000,00.