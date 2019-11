Castellana (Bari) - INCONTRO PUGLIA SVILUPPO Opportunità per le giovani imprese pugliesi 16/11/2019 Economia e Finanza, un ciclo di incontri per promuovere imprese e startup. A Castellana Grotte un dibattito promosso da Puglia Sviluppo





Passa anche da Castellana Grotte il ciclo di incontri promossi da Puglia Sviluppo, l’agenzia regionale che gestisce buona parte degli strumenti regionali di incentivazione per le imprese. L’incontro, che si è svolto anche presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Municipale di Castellana Grotte, ha visto la partecipazione di Saverio Tammacco, Consigliere di Amministrazione di Puglia Sviluppo SpA, Pierpaolo Caliandro, Responsabile Reti Territoriali di Puglia Sviluppo, Francesco De Ruvo, Sindaco di Castellana Grotte, Vanni Sansonetti, assessore alle Attività Produttive ed il consigliere comunale Simone Gentile. Il dibattito è stato moderato dal giornalista Tommaso Forte.



Anche Castellana è stata inserita in questo ciclo di circa 25 incontri informativi sulle agevolazioni e le opportunità di finanziamento per avviare o sviluppare la crescita delle imprese. Due i fondi regionali oggetto del dibattito: il fondo Nidi (Nuove Iniziative d’Impresa) e Microprestito.



Attraverso NIDI, misura che ha una dotazione di 77milioni di euro, la Regione Puglia sostiene le microimprese e gli studi professionali associati di nuova costituzione con un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile. Le agevolazioni in favore delle nuove iniziative d’impresa (NIDI) possono arrivare fino a 120mila euro per gli investimenti, per interventi sino a 150mila euro, e 10mila euro per le spese di funzionamento. L’obiettivo, dunque, è quello di agevolare l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro.



Altro argomento è stato il fondo Microprestito che finanzia microimprese, liberi professionisti ed associazioni tra professionisti già esistenti da almeno 6 mesi con un fondo rotativo che ha una dotazione di 30milioni di euro. I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui quinquennali a tasso zero, tra i 5mila e i 25mila euro per realizzare nuovi investimenti e, soprattutto, sostenere le spese di gestione.



Puglia sviluppo che gestisce una buona parte degli strumenti regionali di incentivazione per le imprese finalizzati alla crescita occupazionale, sociale ed economica si è detta disponibile ad ascoltare ed offrire supporto agli interessati.



Gli interventi finora erogati hanno consentito di sostenere il sistema produttivo negli anni della crisi, promuovendo investimenti, competitività e occupazione. Sono stati realizzati/progettati investimenti per oltre 4 miliardi di euro, generate le condizioni per una nuova occupazione pari ad oltre 20.000 nuove unità lavorative e erogate/previste risorse pubbliche per oltre 1 milione e mezzo di euro.