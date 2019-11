Andria - "La Casa di Babbo Natale con i suoi Elfi 2019" 21/11/2019 Proseguono i lavori di allestimento natalizio nella splendida e storica ex villa del centro urbano, realizzata dall'ing. Riccardo Ceci, ubicata in via Brindisi, 28. L'iniziativa, anche quest'anno, è stata organizzata dall'art director andriese Sabino Matera che in questi giorni sta addobbando l'antica dimora per trasformarla in un vero e proprio "contenitore di emozioni" in grado di assecondare i desideri dei più piccoli.



A partire da sabato 23 novembre, giorno dell'inaugurazione prevista alle ore 18.00 e fino a lunedì 6 gennaio, Babbo Natale assieme ai suoi Elfi, sarà pronto ad accogliere i piccoli e grandi ospiti per far rivivere la magia del Santo Natale, improntato anche quest'anno sulla solidarietà e condivisione. Infatti, la somma ricavata da questa straordinaria iniziativa servirà non solo a ricoprire le spese ma una parte sarà devoluta al centro volontariato Zenith di Andria.



Gli elfi vi accompagneranno nella passeggiata attraverso le tante stanze della Casa di Santa Claus, dove ogni angolo sarà inondato di magia. Infatti, ci sarà un ingresso illuminato dove si avrà la possibilità di scattare una foto ricordo con il Babbo più amato del mondo e di imbucare nella cassetta postale le proprie letterine. A seguire i bambini troveranno "Il pozzo della solidarietà" che sarà il contenitore di giocattoli o libri usati che ogni bambino porterà da casa per destinarli a bambini meno fortunati. Infatti poi il tutto sarà devoluto a famiglie disagiate. Le incantevoli attrazioni della Casa continuano poiché si potrà visitare la stanza del "Bosco Incantato", il "Gran Salone di Babbo Natale", la "Stanza Polare", "l'Oriente Express Christmas" e la stanza de "Christmas Party". Mentre per il giorno dell'Epifania avrete la possibilità di incontrare la Befana nel proprio covo.



Durante il periodo natalizio, risplenderà anche il grande giardino en plair air che verrà decorato da un gioco di luci natalizie e sarà inoltre, contornato da ben 11 casette in legno in stile tirolese. Slitta e auto d'epoca allestiranno il giardino dove si avrà, anche in questa occasione, l'opportunità di scattare una foto ricordo.



In magici luoghi di incontro e di giochi, dunque, Babbo Natale ha messo casa per farci sognare come ha sempre fatto con i bambini di tutto il mondo e di ogni età e per invitare tutti noi a fare del Natale un'occasione per compiere un gesto di solidarietà.



Sarà possibile visitare la casa di Babbo Natale con i suoi Elfi, dal lunedì al sabato, dalle ore 17.00 alle ore 22.30 mentre la domenica dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.30.



Inoltre per i bambini dai 5 ai 9 anni, sarà possibile partecipare ai laboratori creativi, interattivi e tornei pomeridiani con due turni dalle ore 15.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 17.00, previa prenotazione.



Di seguito riportiamo le tariffe dei ticket di ingresso:



Adulto: 4euro

Bambini dai 2 ai 12 anni: 3euro

Bambini meno di 2 anni: gratis

Disabili: gratis

Gruppo: minimo 10 partecipanti (compresi adulti e bambini e con prenotazione obbligatoria) 3euro