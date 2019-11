Gioia del Colle (Bari) - XIII^ edizione di Dolce Puglia, 17/11/2019 Oltre 100 etichette e decine di specialità gastronomiche: un tour della Puglia, calice alla mano, per conoscerne le tipicità e le eccellenze enogastronomiche.



Dopo la straordinaria edizione dello scorso anno, con la presenza di un folto pubblico di appassionati e di curiosi, ci si prepara al tutto esaurito per un evento più unico che raro nel panorama degli eventi nazionali di settore.



Questo è l’obiettivo della XIII^ edizione di Dolce Puglia, manifestazione ideata e fortemente voluta dal “genius loci” Vincenzo Carrasso, Delegato per la Murgia dell’A.I.S. Puglia, , con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Agroalimentari e del Comune di Gioia del Colle, al fine di valorizzare il nostro territorio, raccontando le storie di piccoli e grandi viticoltori che hanno contribuito con il proprio lavoro al rinnovato interesse per i vini dolci.



Il prossimo 14 dicembre la base aerea del 36° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare di Gioia del Colle ospiterà la XIII^ Edizione di Dolce Puglia: il vino, nettare degli dei, con le sue mille sfaccettature, con i suoi aromi e con la sua storia millenaria, sarà il protagonista della serata.

Alle ore 16,30 si terrà il convegno dedicato al tema “Profumati con dolcezza: i vini dolci pugliesi da vitigni aromatici”.



L’incontro si aprirà con i saluti di benvenuto del Comandante 36° Stormo Caccia Gioia del Colle, di Vito Sante Cecere - Presidente Regionale AIS Puglia, di Vincenzo Carrasso - Patron Dolce Puglia e Delegato Murgia AIS Puglia e di tutte le altre autorità; seguiranno gli interventi dei vari relatori, in rappresentanza dei produttori, degli enologi e dei ricercatori, oltre che del Dr. Giuseppe Baldassarre, Consigliere Nazionale dell’AIS e componente della Giunta Esecutiva Nazionale.

Nell’occasione verranno consegnati anche i “Trofei Dolce Puglia 2019” ai primi classificati nelle 6 categorie produttive in concorso, il riconoscimento ai secondi e terzi posti di tutte le categorie, il riconoscimento per la “Miglior Etichetta Dolce Puglia 2019” ed il “Premio Speciale della Giuria Dolce Puglia 2019”.



La manifestazione proseguirà, alle ore 20,00 con il tradizionale “tasting”, con banchi assaggio immersi nella singolare location dell’hangar del 36° Stormo Caccia, dedicati ad oltre 100 etichette pugliesi di vino dolce, in abbinamento a dolci, formaggi, prodotti da forno, miele ed olii del nostro territorio.

La serata sarà allietata dal gruppo gospel “Wanted Chorus” diretto dal maestro Vincenzo Schettini che si esibirà sotto l’albero di Natale allestito fra gli aerei del 36° Stormo Caccia: questa è soltanto una delle tante sorprese che vi aspettano!

Si ricorda che per accedere alla base aerea sarà necessario accreditarsi per tempo, eventualmente anche a mezzo di un barcode da scaricare sul sito ufficiale della manifestazione.



L’accesso al teatro per il convegno sarà consentito sino ad esaurimento dei posti, entro e non oltre le ore 18,00; chi vorrà, invece, partecipare soltanto alle degustazioni nell’hangar potrà farlo a partire dalle ore 19,00.



Programma

Ore 16,30 – Convegno | Cine-Teatro



I^ SESSIONE

Introduzione a cura di Michele Peragine - Giornalista

Accoglienza

• Colonnello Pilota Emanuele Spigolon - Comandante 36° Stormo Caccia Gioia del Colle

• Giovanni Mastrangelo - Sindaco Città di Gioia del Colle

• Vito Sante Cecere - Presidente Regionale AIS Puglia

• Vincenzo Carrasso - Patron Dolce Puglia | Delegato Murgia AIS Puglia

II^ SESSIONE

Convegno a tema: “Profumati con dolcezza: i vini dolci pugliesi da vitigni aromatici”

-Vito Savino: La ricerca e la scoperta del Minutolo

- Massimo Tripaldi: Il moscatello selvatico, rara dolcezza

- Giuseppe Baldassarre: Il sommelier e i vini dolci aromatici

-Domenico Demarinis: Proteggere il proprio brand sui mercati internazionali:alcuni casi recenti

- Stefano Genco: Il GAL Trulli/Barsento

-Marianna Cardone: marketing e la comunicazione visiva dei vini dolci pugliesi

-Vincenzo Carrasso: Presentazione della guida Dolce Puglia 2019



Saluti autorità

• Dario Stefàno - Senatore della Repubblica Italiana

• Loredana Capone – Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo