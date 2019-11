Francavilla Fontana disporrà presto di una nuova struttura per l'atletica leggera 18/11/2019 Realizzazione di una struttura per l'atletica leggera

nell'area esterna della Scuola elementare di via Vittorio Veneto







La pista, il cui progetto è dell'Ing. Irene Licari dell'Ufficio tecnico comunale, sorgerà nell'area estera della scuola elementare di via Vittorio Veneto dove era presente un impianto simile che, dopo anni di abbandono, fu rimosso per motivi di sicurezza.



L'importo totale destinato alla realizzazione dell'opera ammonta a 85 mila euro.



"La pista di atletica rappresenta un primo atto dovuto verso quel movimento sportivo straordinario che ha regalato campioni come Giacomo Leone, Mimmo Caliandro e Ottavio Andriani – dichiara il Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Antonello Denuzzo – L'assenza di strutture sportive adeguate in Città ha reso ancora più incredibili e miracolosi i risultati raggiunti dai nostri concittadini. Questa pista, che certamente non assolve dai colpevoli ritardi nella realizzazione di impianti idonei, rappresenta la prima tappa di un percorso che abbiamo voluto tracciare per dotare Francavilla di luoghi attrezzati per l'attività sportiva agonistica e non. Il prossimo passo sarà l'apertura del Palazzetto dello Sport."