Bari - 29 novembre - Seminario LE SEGNALAZIONI NELLE SCUOLE 18/11/2019 Il 29 novembre 2019, a partire dalle ore 9.00 nell'Auditorium dell'I.S.S.S. "Elena di Savoia" in via Caldarola , il Centro Antiviolenza Comunale e l'Assessorato al Welfare del Comune di Bari, organizza il seminario di approfondimento "Le segnalazioni nelle scuole: indicazione pratiche per operatori scolastici" ad operatori ed operatrici della scuola, preziose sentinelle sul territorio nei casi di violenza e pregiudizio sui minori, affinché siano correttamente informati sulle modalità e procedure di segnalazione e denuncia.



Il seminario si terrà nel mese di novembre nel quale ricorrono due date importanti: il 20 novembre in cui ricorre il 30° anniversario della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e il 25 novembre Giornata Mondiale contro la violenza di genere.



In tale occasione sarà inoltre divulgato alle scuole l'opuscolo "Le segnalazioni nelle scuole: indicazione pratiche per operatori scolastici" contenente prassi operative e riferimenti normativi in merito al delicato compito della segnalazione/denuncia delle situazioni di pregiudizio vissute dai minori.



Programma



Saluti istituzionali

Francesca BOTTALICO Assessora al Welfare Comune di Bari

Antonia CAIRO Presidente Comunità S. Francesco

Carlo DE NITTI Dirigente I.I.S.S. Elena di Savoia - Piero Calamandrei, Bari



Interventi

Giuseppe CENTOMANI Dirigente del Centro di Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata

Ferruccio DE SALVATORE Procuratore della Repubblica Tribunale per i Minorenni di Bari

Maristella MAZZA Psicologa, Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Bari

Giuseppina LOTITO Dirigente Ufficio scolastico regionale Ambito territoriale di Bari

Luca MONTICCHIO Avvocato esperto in diritto Minorile



Modera: Marika Massara Coordinatrice Centro Antiviolenza Assessorato al Welfare Comune di Bari