24 novembre - Presentazione ufficiale di Susco - il nuovo disco Marcello Zappatore - Teatro Comunale di Novoli (Le) 24/11/2019 Presentazione ufficiale

di

Susco - il nuovo disco Marcello Zappatore







Domenica 24 novembre

Teatro Comunale di Novoli (Le)

Inizio ore 20.30

Biglietti 2 euro

Info e prenotazioni: 340/3129308, 327/7372824, 320/0119048

teatrocomunaledinovoli@gmail.com



Domenica 24 novembre, alle 20.30, al Teatro Comunale di Novoli, Marcello Zappatore presenta ufficialmente Susco, il suo nuovo album di dodici brani originali da lui composti e arrangiati, in uscita giovedì 21 novembre per l’etichetta Workin' Label e la distribuzione di I.R.D.



Sul palco, insieme allo stesso Marcello Zappatore (chitarre, basso e tastiere), ci saranno i musicisti che hanno partecipato alle registrazioni: Ovidio Venturoso e Dario Congedo (batteria), Emanuele Coluccia (sax), Fabio Zurlo (fisarmonica), Gianpaolo Saracino (violino), Claudia Fiore (violoncello), Gianluca Milanese (flauti) e Andrea Esperti (basso).



Si tratta di un lavoro di musica totalmente strumentale, che rifugge qualsiasi forma di elettronica e artificio per favorire un approccio molto più diretto e più tradizionale che valorizzi - tramite la scrittura, il contrappunto e gli spazi lasciati all’improvvisazione - un organico di eccelsi musicisti salentini, alle prese con una fusione di svariate atmosfere musical, con rock, progressive e musica classica che si mescolano fra le tracce.



Dopo “La ciliegina sulla porta” (2009) e “Propolino” (2015), “Susco” è il terzo disco di Marcello Zappatore, il quarto a voler includere anche la sua colonna sonora del film “W Zappatore” (vincitore del Brooklyn Film Festival, a New York), di cui è stato anche attore protagonista.



Il concerto è organizzato da Workin' Label nell'ambito della stagione 2019/20 del Teatro Comunale di Novoli, promossa dalla Residenza teatrale PASSI COMUNI di Factory Compagnia transadriatica e Principio Attivo Teatro con il Comune di Novoli, il Teatro Pubblico Pugliese e la Regione Puglia.