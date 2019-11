Bari - La Puglia della nautica ad Amsterdam per Metstrade 18/11/2019 Borraccino: “Occasione di crescita per le nostre imprese, in un comparto strategico dell’economia del mare”



Continua l’impegno della Regione Puglia per promuovere e rafforzare la blue economy. La Sezione regionale dedicata all’Internazionalizzazione, in collaborazione con la società in house Puglia Sviluppo, accompagnerà una delegazione di imprese nei Paesi Bassi per il Metstrade, in programma ad Amsterdam da martedì 19 novembre a giovedì 21.

Si tratta di una delle più importanti fiere al mondo nel settore della nautica che ha contato nella precedente edizione numeri record di espositori, quasi 8.600, ed oltre 26mila visitatori provenienti da 121 Paesi.

È la vetrina delle innovazioni nelle attrezzature, nei materiali e negli impianti della nautica. Un appuntamento imperdibile per le imprese pugliesi di settore e per una Regione, la Puglia, che ha fatto dell’economia del mare un pilastro delle sue politiche.

A sottolinearlo è l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Cosimo Borraccino: “Dopo la Fiera del Mare di Taranto ad ottobre e il Forum internazionale sulla Blue Economy alla Fiera del Levante di settembre, continua il disegno strategico regionale di promozione del comparto della nautica, che rappresenta una delle leve dell’economia del mare. Al Metstrade la Regione Puglia valorizzerà le aziende che progettano motori marini o realizzano prodotti per la riparazione e la manutenzione delle imbarcazioni da diporto ma anche imprese che producono apparecchiature elettroniche oppure tappezzerie e accessori per le imbarcazioni. Sono aziende che innovano e si promuovono ad un salone che è la vetrina stessa di tutte le innovazioni. Stiamo parlando di un comparto, quello delle navi e imbarcazioni, che nel 2018 è cresciuto del 34 per cento sui mercati esteri. La Regione partecipa al Metstrade per rafforzarne ulteriormente l’immagine ed offrire alle imprese un’occasione di crescita attraverso nuove collaborazioni con partner internazionali. L’altro obiettivo è attrarre investimenti in Puglia anche nel settore della nautica mostrando tutte le opportunità offerte dalla nostra regione anche attraverso gli strumenti di agevolazione”.

Le aziende delle delegazione pugliese oltre a presentare i propri prodotti nello stand della Regione Puglia, avranno l’opportunità di prendere parte al fitto calendario di conferenze e workshop in programma. È prevista anche la partecipazione ad incontri d’affari (B2B) organizzati a cura della fiera.



Le imprese della delegazione pugliese

La delegazione imprenditoriale pugliese è costituita da As Labruna di Monopoli (Ba); Ilpa Adesivi di Bari; Mastek di Casarano (Le); Mingolla Cantiere nautico di Mesagne (Br); Sic Divisione elettronica di Lecce.



L’intercambio Puglia-Paesi Bassi

I Paesi Bassi sono un partner importante per la Puglia: al dodicesimo posto per le esportazioni e al nono per le importazioni, con un interscambio (esportazioni + importazioni) che ha sfiorato i 450 milioni di euro nel 2018. Nei primi sei mesi del 2019 le esportazioni pugliesi verso questo Paese hanno raggiunto un fatturato di 82,3 milioni di euro.