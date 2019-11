Vittoria sofferta per la Pink Basket Time Bari contro la JuveCaserta Academy 18/11/2019 Una vittoria sofferta porta la Pink al comando

La squadra barese capolista in un campionato tutt’altro che prevedibile

Il sesto turno del campionato nazionale di B femminile, girone Campania-Puglia, ha colto tutti di sorpresa, dimostrando che sarà un campionato imprevedibile fino alla fine. La Polisportiva Battipaglia63, una delle pretendenti al titolo, ha incassato in casa la sua seconda sconfitta per mano della giovanissima, ma ben attrezzata, squadra stabiese; la sfida pugliese tra Matteotti Corato e AD Maiora Taranto ha registrato la vittoria delle coratine, confermando che le biancoverdi saranno un avversario ostico per tutti, soprattutto tra le mura amiche del PalaLosito.

La Pink Bari, invece, era impegnata nella trasferta di Caserta per sfidare la JuveCaserta Academy, penultima in classifica con 2 punti all’attivo. Una partita per le baresi che si presentava sulla carta di facile portata. Non è stato così e non lo sarà con nessuna squadra di questo campionato. Il punteggio finale (61-64) conferma quanto sia stato difficile per le ragazze di coach Veneziani strappare questi 2 punti fuori casa. La squadra barese ritrovava nelle fila casertane la sempre temuta De Rosa - spina nel fianco sin dai tempi delle storiche sfide contro Potenza – che insieme alle sue compagne ha messo subito in difficoltà le ospiti. Tuttavia, le baresi riescono a chiudere il primo quarto in vantaggio (14-18) trascinate dai preziosi punti di Delli Carri e Suero Coronado.

Nella seconda frazione di gioco le rosablu continuano ad essere disattente e a soffrire l’esuberanza delle casertane. Nella squadra di casa è il play Esposito a dare manforte alla De Rosa, insaccando triple decisive che portano la Juve Academy a -1 all’intervallo lungo (32-33).

Nel terzo quarto la Pink rientra sul campo di gioco con più determinazione e riesce a recuperare importanti palloni in difesa grazie all’utilissima D’Alessandro, che insieme alla Pavlovic, danno la carica a suon di contropiedi fino a portarsi sul +6 a 10’ dalla fine (46-52).

Nel quarto atto è di nuovo D’Alessandro a tenere alta l’intensità per le ospiti e a mettere a segno importanti penetrazioni che riescono a dare la giusta tranquillità alle sue compagne, aggiudicandosi così una partita tutt’altro che facile e occupando la prima posizione in solitaria.

Il prossimo impegno per la Pink Sport Time Bari è di nuovo in trasferta, questa volta a Taranto, per il derby contro l’Ad Maiora, che arriverà all’incontro più che determinata per riscattare la sconfitta subito contro Corato. Appuntamento sabato 23, ore 18:30, al PalaMazzola di Taranto.

Parziali

(14-18); (32-33); (46-52); (61-66)

Tabellini

Juve Caserta Academy

De Rosa 20, Gulia 4, Sacco 7, Mattera 6, Esposito 14, Romano 6, Scarpati 2, Merola, Iorio, Sollitto, Moroso, Rota

Coach: Palmisani



Pink Sport Time Bari

Suero Coronado 20, Delli Carri 15, Pavlovic 10, Volpe 2, D’Alessandro 11, Giangrande 3, La Sorsa 4, Niccoli 1, Pucci, Pietrarossa, Coppolecchia, Difino

Coach: Veneziani





CLASSIFICA

Pink Basket Time Bari 10

BANCA STABIESE Basket Femminile Stabia 8

Pol. Battipagliese 8

GIVOVA Ladies Free Basketball Scafati 8

TODIS Salerno Basket 92 6 (*)

LOWENGRUBE Ad Maiora Taranto 6

Olimpia Capri P. C. Pecoraro 6 (*)

Pol. Nuova Matteotti Corato 4

JuveCaserta Accademy 2

Basilia Basket Potenza 0.

(*) Capri e Salerno una gara in meno