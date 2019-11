ACQUAVIVA DELLE FONTI, PUNTO SULL’ITER DI AVVIO DELLE OPERAZIONI DISTRETTURALI CON I PARTNERS DEL DUC. 19/11/2019 Nei giorni scorsi, presso il Comune di Acquaviva delle Fonti, punto sull’iter di avvio delle operazioni distrettuali con i partners che hanno dato vita al Distretto Urbano del Commercio, in vista del termine di ultimazione della prima fase delle stesse concesso dalla Regione Puglia e fissato al prossimo 2 gennaio 2020.



Presenti all’incontro Davide Francesco Ruggero Carlucci Presidente del Distretto, Pasquale Cotrufo Assessore, Rosella Anna Maria GIORGIO Segretario Generale, Vito ABRUSCI Vice Presidente del Distretto e Presidente della Commissione Territorio di Confcommercio Bari-BAT, Raffaella ALTAMURA Presidente Confesercenti Terra di Bari, Raphael ABOAV Responsabile Confcommercio Bari-BAT per la pianificazione dei Distretti Urbani del Commercio.



L’incontro, necessario per programmare le attività distrettuali del DUC al fine di poter richiedere alla Regione Puglia un ulteriore periodo di proroga per l’esecuzione delle attività distrettuali si è rivelato altamente proficuo: «Si è trattato di un incontro imprescindibile ed importantissimo - ha commentato il Vice Presidente del Distretto Vito Abrusci - per chiarire alcuni aspetti organizzativi delle attività che il Distretto sarà chiamato a svolgere nell’immediato futuro, per il rilancio del commercio nella città di Acquaviva delle Fonti e che ha incoraggiato il Presidente Carlucci a voler approfondire quanto prima le possibili procedure di approvvigionamento dei servizi distrettuali”.