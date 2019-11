Melpignano (Lecce) - Blockchain e agrifood: Le zuppe made in Puglia diventano 4.0 19/11/2019 Per la prima volta a un prodotto trasformato si applica la blockchain

Il controllo della filiera per un patto di fiducia con i consumatori







Valorizzazione del territorio. Risposta a un bisogno del consumatore finale. Selezione maniacale delle materie prime e controllo della filiera per stabilire un sodalizio fondato sulla fiducia tra produttore e consumatore. Il tutto sotto il cappello di un “Patto con la terra”, il protocollo d’intesa sottoscritto tra Pralina, società nota per la produzione di zuppe e vellutate, e cinque agricoltori che con l’azienda di Melpignano condividono valori ed etica nella coltivazione. Nello specifico si tratta dell’azienda Agricola Marco Garrapa, produttori di ceci e grano saragolla; dell’Azienda agricola Ottavio D’Alba Otranto, produttori di piselli secchi; di Casa delle agricolture soc. agricola cooperativa di Castiglione d’Otranto, da cui Pralina ottiene lenticchie e farro dicocco; dell’Azienda agricola Carlo Martella, fornitori di ceci neri, e di Terre d’Altamura, una garanzia per la produzione di piselli verdi secchi, cicerchia e fave spezzate.

A sancire il legame di fiducia tra chi produce e chi consuma arriva la tecnologia, quella che va sotto il nome di Blockchain che per la prima volta in Italia viene applicata a un prodotto composito e costituito da diverse materie prime e che catapulta le zuppe di Pralina direttamente nel trend del 4.0. «La nostra è stata una scelta etica, di trasparenza – spiega Valentina Avantaggiato, responsabile marketing di Pralina – in teoria non ne avremmo avuto bisogno perché non c’è una prescrizione normativa che obbliga a questa evidenza spinta, ma la nostra è una scelta consapevole e, a nostro avviso, questo percorso segna il futuro nell’agrifood fondato su un rapporto di fiducia tra produttore e consumatore. Il cibo, per noi diventa uno strumento per raccontare una storia, la storia contadina della nostra terra con il suo carico di valori».



Le biodiverse, zuppe e vellutate 4.0

Le Biodiverse sono un tassello fondamentale di un progetto rivoluzionario nell’agrifood che mette insieme la tecnologia più avanzata alla cultura del territorio e alle sue tradizioni contadine. Le Biodiverse, zuppe e vellutate, sono il frutto di un primo tentativo di filiera tracciata che mette insieme gli agricoltori e un’azienda di trasformazione, garantendo prodotti naturali di altissima qualità, lavorati senza additivi e conservanti. «È stato intenso il lavoro di ricerca e di selezione dei partner di questo progetto – commenta ancora Valentina. Cinque aziende agricole che si contraddistinguono per un’agricoltura sostenibile e organica, praticata in terreni incolti, ma recuperati ad una nuova produttività in linea perfetta con i valori professati da Pralina che sostiene, così, una produzione eco-compatibile, da un lato nel rispetto del lavoro degli artigiani della terra e dall’altro che si fa tutore di una agro-biodiversità delle produzioni autoctone. Un’affinità che va a perfezionarsi nel “Patto con la Terra”, un protocollo d’intesa che va a sancire il sodalizio etico tra l’azienda e i contadini che, se impegna Pralina ad acquistare le materie prime dai produttori selezionati, d’altro canto impone a questi una serie di paletti nella gestione dei loro terreni. Assenza di pesticidi prima di tutto e trattamenti naturali che nella Blockchain trovano un’interfaccia di trasparenza nello storytelling della loro produzione.



Perché si è scelta la blockchain

La Blockchain è una sorta di registro pubblico, decentralizzato e condiviso; al suo interno è possibile memorizzare informazioni in maniera immutabile ed indelebile. All’interno di questa rete ogni informazione ed ogni entità è serializzata ed associata ad un codice univoco - come un’impronta digitale - che permette di tracciare un dato fino all’origine del suo inserimento. La forza dei codici QR di Foodchain consiste nell’essere una chiave di accesso alla storia completa ed immutabile del prodotto per scoprire il suo percorso durante tutte le fasi di lavorazione, dalla campagna alla tavola. «La blockchain – continua Valentina Avantaggiato - collega tutte le informazioni della filiera, le cristallizza e le rende accessibili a tutti gli utenti dotati di smartphone e lettore QR Code e consolida un rapporto di fiducia tra noi e i nostri consumatori sparsi in giro per il mondo».

E in sostanza, grazie a un Qr-code presente sulle confezioni delle zuppe, si andrà alla scoperta della filiera di grani antichi e legumi e si verrà catapultati direttamente nei campi di Grano Saragolla o magari nelle distese di Farro Dicocco che costituiscono l’anima del gusto dei prodotti pensati da Pralina per un consumatore giovane, dinamico, appassionato del mangiare sano ma che, pur non avendo tempo da dedicare alla cucina, decide di non rinunciare al gusto e alla qualità. Le Zuppe e le Vellutate rispondono all’esigenza, sempre più diffusa, di mangiare in modo sano e nutriente, senza rinunciare al gusto, rappresentando la giusta alternativa alla frugalità dei pasti quotidiani. I tempi del lavoro e della vita impongono, infatti, ritmi serrati che spesso non aiutano a condurre una dieta corretta ed equilibrata.