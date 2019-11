A Monopoli la più grande casa di Babbo Natale di Puglia 19/11/2019 Dal 7 dicembre “Christmas Home” con luci, musica, colori e tante sorprese



La più grande casa di Babbo Natale della Puglia e un imponente albero in una cornice suggestiva di luci, musica e colori grazie alle attrazioni luminose in grado di creare un contenitore di grande impatto visivo per i concerti e le parate di artisti di strada di fama internazionale previsti. Questo e molto altro sarà “Christmas Home” promosso dagli Assessorati al Turismo, alla Cultura e al Commercio in collaborazione con le associazioni di categoria Cna, Confesercenti e Confcommercio e in programma dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.



Il programma dettagliato sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 28 novembre (l’orario sarà comunicato successivamente) nella Biblioteca Civica “Prospero Rendella” alla presenza del Sindaco Angelo Annese, dell’Assessore al Turismo Cristian Iaia, dell’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci, dell’Assessore alle Politiche del Commercio Aldo Zazzera, dei responsabili delle tre associazioni di categoria e del team di professionisti impegnati nella realizzazione del programma.



Per un mese bambini e adulti potranno vivere la magia senza tempo di una delle feste più attese dell’anno. Il fulcro dell’evento sarà la “Christmas Home”, la più grande casa di Babbo Natale totalmente gratuita. Una mega struttura costruita su misura per l’occasione e allestita in grande stile con addobbi ed elementi di decoro realizzati artigianalmente.