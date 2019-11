CASTEL DEL MONTE - Convegno I restauri di Castel del Monte tra il 1877 e il 1995 29/11/2019 POLO MUSEALE DELLA PUGLIA

Domenica 1 dicembre 2019 ore 10.00



Convegno

I restauri di Castel del Monte tra il 1877 e il 1995





Domenica 1 dicembre dalle ore 10.00 il Polo Museale della Puglia, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari e l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta – Andria – Trani, ospiterà nelle sale del sito Unesco di Castel del Monte il convegno I restauri di Castel del Monte tra il 1877 e il 1995.



L’incontro ruota attorno allo straordinario lavoro di ricerca condotto dall’arch. Giovanni Di Liddo che ha permesso di ri-catalogare, analizzare e rendere più esaustiva la conoscenza di tutti i restauri tecnici e degli interventi eseguiti presso Castel del Monte dal 1877 al 1995, ponendo una particolare attenzione ai lavori eseguiti sulla copertura.



È possibile iscriversi all’iniziativa utilizzando la piattaforma online iM@teria. A tutti i partecipanti saranno riconosciuti n. 3 CFP.

Di seguito i dettagli degli interventi previsti:





Programma

Ore 9:00

Inizio lavori. Accreditamento partecipanti



Ore 10:00

Saluti istituzionali

Dott.ssa Mariastella Margozzi, Direttore del Polo Museale della Puglia



Presentazione del sito di Castel del Monte e introduzione ai restauri del maniero federiciano

Dott.ssa Elena Saponaro, Direttore di Castel del Monte



Saluti istituzionali

Arch. Paolo D’Addato, Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della BAT



Saluti e presentazione del progetto Gli architetti si raccontano

Arch. Francesca Onesti, Presidente della Commissione Cultura e Pari Opportunità dell’Ordine degli A.P.P.C. della BAT



Il ruolo delle scuole di specializzazione nello studio dei monumenti storici e presentazione del lavoro di ricerca

Prof. Arch. Giacomo Martines Docente di Restauro Architettonico della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari



I restauri di Castel del Monte tra il 1877 e il 1995

Arch. Giovanni Di Liddo, Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio



Ore 13:00

Fine lavori





Ricordiamo a tutti gli interessati che domenica 1 dicembre il sito di Castel del Monte sarà aperto al pubblico gratuitamente, in occasione dell’iniziativa #domenicalmuseo.