Lecce - PREVENIRE E' MEGLIO CHE CURARE: I LIONS IN PIAZZA PER SCREENING GRATUITI PER SORDITA', VISTA E DIABETE 20/11/2019 Domenica, 24 novembre 2019 ore 9-13 Piazza mazzini Lecce



Lecce, 20 novembre 2019 - Prevenire è meglio che curare e in questo caso la prevenzione si moltiplica per tre. Il Lions Club Lecce Messapia organizza domenica 24 novembre dalle ore 9.00 alle 13.00, in Piazza Mazzini a Lecce, una manifestazione pubblica nel corso della quale saranno eseguiti screening gratuiti audiometrici, visivi e per il diabete, da parte di medici e professionisti volontari e in collaborazione con Amplifon, su tutta la popolazione.



Udito, vista e diabete sono tre service "storici" che connotano l'attività dei Lions sul territorio e nel mondo. "Contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini - afferma la presidente del Lions Club Lecce Messapia Anna Maria Crisigiovanni - salvaguardando il senso della vista e dell'udito, importantissimi nella crescita e nello sviluppo del bambino ma anche nella vita sociale degli adulti e degli anziani, appare fondamentale, così come arginare l'epidemia globale del diabete. Questa patologia, che può essere contenuta o monitorata grazie all'adozione di stili di vita sani, colpisce un sempre maggior numero di uomini, donne e bambini di tutto il mondo. Le complicanze possono essere gravissime e riguardare cuore, vasi sanguigni, occhi, reni, sistema nervoso, denti, con tutte le deteriori conseguenze sulla vita sociale e di costi per le famiglie. Fare prevenzione, pertanto, è la nostra priorità".



Nell'occasione sarà possibile donare gli occhiali usati, inutilizzati e magari dimenticati in un cassetto, che i Lions porteranno a "nuova vita" per essere messi a disposizione delle comunità di tutto il mondo che ne hanno già fatto richiesta.



Gli esami dell’udito verranno effettuati all’interno di un camper appositamente attrezzato mentre gli esami della vista e del diabete si svolgeranno in un gazebo.



Alla manifestazione hanno aderito e collaboreranno anche i Lions Club: Lecce Host (presidente: Raffaele Rampino), Lecce Santa Croce (Salvatore Calcagnile), Lecce Rudiae (Rita Francesca De Pascalis), Copertino Salento (Loredana Marulli), San Pietro Vernotico (Nicola Saponaro), Lecce Tito Schipa (Domenico Zezza), Sallentum Universitas (Giovanni Montinaro), Codacci Pisanelli (Federica Sabato), Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini (Aldo Siciliano).