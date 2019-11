L’Odaf Bari celebra la Giornata Nazionale degli Alberi giovedě 21 messa a dimora di nuove piante in cittŕ 20/11/2019 Due appuntamenti in programma, all’istituto comprensivo Perone-Levi e al circolo didattico Re David di Bari. Carreras: “Il Verde è vivo, è indispensabile pianificare con esperti professionisti”



Nuovi alberi messi a dimora a Bari giovedì 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi istituita dal ministero dell'Ambiente nel 2013 che prevede attività in tutte le città italiane. L’iniziativa, a cura dell’Agenzia regionale attività irrigue e forestali (Arif) e del Comando regionale del Nucleo forestale dei carabinieri, vedrà anche una rappresentanza dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Bari (Odaf Bari). Appuntamento alle 12.30 all’istituto comprensivo “Perone-Levi” di via Nazariantz 3-5, al quartiere Libertà di Bari, per la messa a dimora di nuovi alberi. All’evento parteciperà anche l’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Francesco Cacucci.



La Giornata nazionale degli alberi è stata istituita dalla Legge 10 del 2013 con l'obiettivo di promuovere la tutela dell'ambiente, la riduzione dell'inquinamento e la valorizzazione degli alberi in città. Rappresenta la prima occasione per l’Odaf Bari di mettere in atto l’Agenda 2030 discussa durante il XVII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali svolto a Matera dal 7 al 9 novembre 2019. Uno dei quattro focus al centro dell’incontro riguardava proprio le “città sostenibili”.



La sfida per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali baresi è assumere un ruolo centrale nella pianificazione del verde pubblico. “Il verde - spiega il presidente dell’Odaf Bari, Giacomo Carreras - è vivo, non solo un ristoro per i cittadini, e va pianificato e progettato in modo razionale. E’ necessario che siano gli esperti dottori forestali e agronomi a collaborare con le amministrazioni per studiare il miglior progetto per implementare il verde nei centri urbani secondo linee congrue in grado di essere in giusto equilibrio con la realtà cittadina. Ci sono specie che sono più idonee di altre e soprattutto indicazioni fitosanitarie da rispettare per la gestione”.



L'Odaf Bari nella mattinata di giovedì 21 dopo le 10 sarà protagonista anche di un incontro al circolo didattico “Re David” di via Omodeo 27. Ai bambini di quarta elementare saranno distribuiti degli opuscoli sui Boschi in Puglia realizzati dalla Regione Puglia, con l’obiettivo di accrescere nei più giovani la consapevolezza sulla ricchezza del nostro ambiente e sul bisogno di tutelarlo. All’incontro parteciperanno il presidente dell’Odaf Bari Giacomo Carreras, il dottore forestale e dirigente della Regione Puglia Domenico Campanile e la professoressa Raffaella Lovreglio, docente di Assestamento forestale e Selvicoltura all'Università di Sassari.