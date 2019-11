Cifarelli-Andrisani-Fiore-Pennelli Immagine: © Anna de Marzo [PHOTOGALLERY] Matera – Presentata la rassegna ‘Cucina d’Autore' dove Puglia e Basilicata si raccontano in cucina 20/11/2019 Matera – Presentata la rassegna ‘Cucina d’Autore’, dove professionisti della ristorazione di Puglia e Basilicata si incontrano e si raccontano in cucina



Accolti da uno dei più bei affacci sui Sassi di Matera e dal creativo e interior designer Nico Andrisani, il quale ha curato personalmente lo stile dell’antica masseria, la “Dimora Ulmo Ristorante” è stata la location designata per la presentazione della nuova rassegna enogastronomica composta da quattro eventi che prenderanno il via dal 25 novembre, dal titolo ‘Cucina d’Autore’



Eventi che avranno tutti una diversa tematica.



Lo chef Antonio Fiore della Tenuta Danesi di Matera sarà il primo a ospitare la rassegna intitolata “Cucina d’Autore” intitolata ‘Dream team alta Murgia’. Lo stesso sostantivo “autore” non è usato a caso, perché oggi giorno gli chef si possono paragonare a tutti gli effetti a degli artisti che, invece di impugnare pennelli e colori, adoperano i loro mestoli e coltelli e maneggiano materia prima di eccellenza per creare dei veri capolavori culinari che emozionano ed esaltano le papille gustative dei commensali.



Fiore è intervenuto spiegando che il suo percorso culinario lo ha trascinato fuori dall’Italia per molto tempo, ma che allo stesso tempo lo ha riportato da due anni a Matera, a lavorare nella Tenuta Danesi - “Un impegno sempre in work in progress e l’evento del 25 novembre sarà anche l’occasione per inaugurare una nuova struttura, quella della cucina a vista”.



Durante la prima cena si potrà apprezzare la professionalità di 12 Mani Esperte di Cucina Gourmet che rivisiteranno la tradizione Pugliese/Lucana , una squadra di giovani talenti già affermati che racconteranno la storia del loro territorio.



Ad accompagnare il già citato chef patron Antonio Fiore ci saranno: Agostino Bartoli (del Gatto Rosso di Taranto), Giovanni Cifarelli (MH Hotel Giardino Venusio di Matera), Nicola Stella (Le Bubbele di Palazzo gattini di Matera), Nicola Popolizio (Ego Gourmet di Matera), Jacopo Simone (Gjoia Ristorante Altamura).



Giovanni Cifarelli, presente in conferenza, ha dichiarato “ ho accettato questo invito perché è bello creare per elargire le nostre passioni e le nostre emozioni e lo faremo presentando un piatto della Murgia costituito da bietole e cardoncelli ”.



Nico Andrisani ha voluto sottolineare che questi incontri culinari sono il frutto di un’amicizia con i colleghi e dalla perseveranza del ‘duo’ deus ex machina, impersonati dallo scrittore Mario ‘Bolivar’ Pennelli (che ha presentato la serata) e dallo chef Gigi Rana che hanno pensato di creare un’associazione ‘Assudd’ che ruota attorno al beverage e food, con uno sguardo al turismo e alla cultura.





“Il nostro nemico è l’individualismo. Occorre fare squadra per dare anche visibilità alle piccole eccellenze in modo che possono crescere, un pretesto come conoscere l’olio di nicchia e qui questa sera, la pasticceria Casoli di Troja che per l’occasione ha presentato il dolce ‘Passionata’” – conclude Andrisani.



Questo modo di fare squadra è sicuramente un percorso virtuoso tanto da destare l’interesse delle istituzioni. Di fatto alla conferenza sono intervenuti Mariangela Liantonio, assessore al turismo e agricoltura di Matera e Leo Montemurro, presidente del CNA Basilicata che hanno lodato l’iniziativa perché è chiaro a tutti che “uniti si può andare lontano”.



Come è stato già accennato la rassegna prevede quattro incontri, tutti a tenuta Danesi.



Il secondo appuntamento sarà a metà febbraio 2020, vedrà la stella Michelin Angelo Sabatelli che delizierà il palato dei commensali più esigenti; inoltre giovani cuochi, provenienti dagli istituti alberghieri del circondario, saranno invitati per osservarlo all'opera e apprenderne la passione, il carisma, la voglia di continuare a studiare e ricercare.



Terzo incontro ad Aprile con "Sociale per Matera"

Attraverso una cena tinta dai forti sapori della tradizione lucana, dedichiamo un evento al grande pubblico, in favore di progetti etici e culturali ai quali devolvere parte dei proventi. Allieteranno la serata comici ed attori teatrali



Ultimo e quarto incontro a Maggio con "Quote Rosa" una cena dalle donne per le donne. Dai nomi in cucina, a quelli del vino, a quelli in sala.

Una festa dedicata alle donne che pur tra mille difficoltà hanno saputo far grandi cose rimanendo in questa terra o ne hanno fatto grande il nome dall'estero. Anna de Marzo