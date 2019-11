Taranto - DAL FERRARIS ALLA SILICON VALLEY: UN TARANTINO DI SUCCESSO 20/11/2019 Il Liceo “G. Ferraris” di Taranto, insieme agli “Amici del Liceo Ferraris”, annuncia che mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 16:30 presso l'Aula Magna “P. Fullone” della sede di via Mascherpa 18, il dott. Simone Bianco, PhD, top ricercatore dell’istituto di ricerca IBM di Almaden, terrà un incontro dal titolo “Dal Ferraris alla Silicon Valley: storia di un tarantino di successo”.



Torna nella sua scuola, anche solo per un giorno, Simone Bianco, per parlare di ricerca e futuro a chi oggi siede tra i suoi stessi banchi. Racconterà il suo percorso da allievo del Liceo “Ferraris” a ricercatore arrivato ai massimi vertici di una delle multinazionali più attive nel campo dell’innovazione come IBM. Porterà la sua testimonianza di tarantino che si impegna all’estero ma resta sempre legato alla sua terra anche nei lavori e nelle sfide professionali che intraprende, infatti, racconterà una delle sue ricerche più famose che approfondisce l’utilizzo del plancton come strumento diagnostico rilevante elementi inquinanti nel mare.



Simone Bianco si è diplomato al Liceo “Ferraris”, ha studiato fisica all'Università di Pisa ed ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università del Nord del Texas.



Ha ricoperto incarichi di ricerca presso il College of William and Mary e presso l'Università della California di San Francisco.



Attualmente è PhD, top ricercatore dell’istituto di ricerca IBM di Almaden, dove dirige il gruppo di ingegneria cellulare. Il suo impegno è quello di trasformare la biologia in una scienza quantitativa utilizzando strumenti di matematica, fisica, ingegneria e informatica. Ritiene fermamente che questo approccio interdisciplinare non avrà un impatto solo sui campi biologici e medici, ma produrrà risultati rilevanti anche nell'ingegneria e nell'informatica di ispirazione biologica.



La sua ricerca abbraccia molti campi scientifici, dalla genologia genetica ed evolutiva alla bioingegneria, epidemiologia, fisica statistica e informatica.

L'incontro è organizzato dall'ALF "Amici Liceo Ferraris" e sarà introdotto dal Dirigente Scolastico, dott. prof. Marco Dalbosco.

Tutta la cittadinanza e tutti i mezzi d’informazione sono calorosamente invitati a partecipare.