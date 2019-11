FCI Puglia: sabato 23 novembre a Modugno il varo della nuova struttura tecnica regionale 21/11/2019 Il nuovo corso operativo del neo presidente FCI Puglia Giuseppe Calabrese comincia sabato 23 novembre in occasione dell’incontro di presentazione della nuova struttura tecnica regionale che avrà luogo presso il comando della Polizia Municipale di Modugno a partire alle 15:30.



Un incontro aperto a tutti i presidenti delle società aderenti alla Federciclismo pugliese che potranno essere sostituiti in caso di assenza da un membro del proprio direttivo societario o dai direttori sportivi.



L’obiettivo di questo incontro è quello di mettere su un programma di sviluppo dell’attività da condividere con il nuovo staff tecnico e le società ciclistiche pugliesi affiinchè il ciclismo regionale possa rappresentare un importante motore di coesione sportiva e sociale.



Con l’inizio dell’incarico di neo presidente regionale pugliese, Giuseppe Calabrese inizia una nuova sfida personale grazie anche al suo idolo di sempre: il grande campione delle due ruote pugliesi Vito Di Tano in riferimento all’anniversario dei 40 anni dalla vittoria ai Mondiali di Ciclocross a Saccolongo, in Veneto, di recente agli onori della cronaca sportiva per lo svolgimento di una gara di ciclocross a carattere internazionale in ricordo della grande impresa del corridore fasanese di nascita.



“Un grande uomo come Vito Di Tano ha scritto la storia del nostro sport – afferma il presidente regionale Calabrese -. Sono passati 40 anni grazie Vito per le lacrime che mi hai fatto versare. Ero un bambino ma ti ringrazierò per sempre perché mi hai reso con i tuoi insegnamenti un uomo. Se sono quello che sono lo devo anche a te oltre che al tuo grande amico Filippo. Sei un campione del mondo in tutto e spero che tutti possano prendere esempio da te per essere migliori. Grazie e buon 40° anniversario”.