Ruffano (Le) - Il 3° Formula Challenge "Terre Joniche" rinviato al 1° novembre per previsioni meteo avverse 22/11/2019 IL 3° FORMULA CHALLENGE “TERRE JONICHE” RINVIATO AL 1° DICEMBRE 2019

SPOSTATA DI UNA SETTIMANA, PER PREVISIONI METEO AVVERSE, LA GARA VALIDA PER IL CAMPIONATO ITALIANO ACISPORT DI SPECIALITÀ, PER IL 2° CAMPIONATO GRANDE SALENTO-TROFEO DGR GROUP E PER IL 16° CAMPIONATO INTERREGIONALE CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA.





Ruffano (LE), 22 novembre 2019 – A causa delle condizioni meteo avverse previste per questo fine settimana, la Scuderia Salento Motor Sport, organizzatrice del 3° Formula Challenge “Terre Joniche”, ha chiesto ed ottenuto dalla Federazione ACI Sport il rinvio al 30 novembre ed al 1 dicembre prossimi della gara prevista domani, sabato 23 e domenica 24 novembre, valida per il Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport.



“La decisione è stata presa per via delle pessime condizioni meteo previste per domenica 24 – dichiara Antonello Casto, presidente della Scuderia SMS – E’ necessario preservare la miglior situazione di gara possibile in termini di sicurezza. Inoltre, il tracciato, particolarmente tecnico, potrebbe risultare eccessivamente insidioso a causa dell'acqua”.



E’ stato prorogato, al 26 novembre, anche il termine per l’invio delle iscrizioni. Alla corsa sono ammesse tutte le vetture previste dal Regolamento Tecnico Formula Challenge ACI Sport (formula, prototipi, speciale slalom, E1, Gt, formula, rally, minicar, racing start e storiche).



Il “Terre Joniche” è valido anche per il 2° Campionato Grande Salento – Trofeo DGR Group e per il Campionato Interregionale Campania, Puglia, Basilicata, organizzato dalla scuderia Basilicata Motorsport.



Per informazioni, si può visitare il sito www.salentomotorsport.it , chiamare il numero telefonico 329.6057001 o connettersi con la pagina Facebook “Salento Motor Sport”.