Bari - PRONTO PANCREAS, DA 4 A 34 TELEFONATE IN UN GIORNO: GRAZIE PUGLIA! 22/11/2019 PRONTO PANCREAS, DA 4 A 34 TELEFONATE IN UN GIORNO: GRAZIE PUGLIA!

Associazioni unite: SOS dieta mediterranea dimenticata – SOS geni e famiglie a rischio



Uniti si può vincere, il tumore al pancreas può essere arginato. Lo strumento principale è l’informazione: per prevenire e, qualora ci sia la patologia, per intervenire il più rapidamente possibile. Come? Da quattro mesi esiste PRONTO PANCREAS: da tutta Italia chiamando lo 045-4858022 si possono avere informazioni (gratuitamente) dallo specialista dott. Raffaele Pezzilli. Finora erano arrivate circa 500 telefonate, con una media di 4 ogni giorno: ieri sono diventate 34! E’ uno dei risultati del workshop dedicato alla prevenzione e lotta del tumore al pancreas che si è tenuto ieri sera a Bari al Grand Hotel delle Nazioni, in occasione della giornata mondiale dedicata a questa patologia.

“Questa giornata resterà come una pietra miliare”, ha evidenziato il dott. Giovanni Butturini, presidente nazionale dell’Associazione Unipancreas, poiché la consapevolezza che sconfiggere il tumore del pancreas è possibile si sta diffondendo in ogni segmento della società. Splendida la testimonianza dalla dalle giovani atlete del Leonessa Volley di Altamura, che hanno partecipato al workshop con le magliette verdi che indossano in campo sul quale c’è il numero di PRONTO PANCREAS.



Ma ogni giorno, a tavola oltre che con uno stile di vita che includa lo sport ad ogni età, noi possiamo fare un’azione concreta per la prevenzione. “Iniziamo dall’indice di ‘adeguatezza mediterranea’, che tiene conto di kilo calorie per ingredienti tipici del territorio e altri meno tipici. Dovrebbe essere superiore a cinque, al di sotto inizia il rischio di varie patologie cronico degenerative. In Italia mediamente siamo sotto il valore due – ha detto la prof.ssa Laura Di Renzo, docente di Nutrizione Clinica all’Università di Tor Vergata - . Dovremmo mangiare oltre 700 grammi al giorno di verdura e di frutta al giorno, almeno tre volte a settimana pesce, preferire le proteine vegetali dei legumi a quelle animali, limitare la carne rossa ad una volta alla settimana ed il formaggio non più di un paio di volte, utilizzare solo olio extra vergine di oliva”. Informazioni utili, direttamente alle famiglie con la moderazione veloce e brillante a cura del dott. Michele Polignieri.



“Prevenire il tumore al pancreas? Sì, si può ed i nostri grandi alleati sono i medici di famiglia, loro ci devono aiutare ad individuare i gruppi a rischio. Sta esplodendo il problema del tumore eredo familiare: dove ci sono stati almeno due parenti ammalati di tumore al pancreas, nella stessa linea familiare il rischio si innalza – ha fatto notare il dott. Giovanni Butturini, Presidente Ass. Unipancreas Onlus - . Ciò significa, per esempio, la mamma e il nonno, la mamma ed uno zio, oppure un fratello ed il nonno, ed almeno uno di questi due parenti deve essere di primo grado. E poi ci sono le sindromi genetiche, che collegano il tumore del polmone, del colon e del pancreas. E poi la sindrome di mammella, ovaio e pancreas, e ancora melanoma e pancreas. Il medico di medicina generale è di frontiera, deve aiutarci ad individuare i gruppi a rischio e – su questi – dobbiamo fare la risonanza magnetica con metodo di contrasto.



E’, al momento, l’unico strumento per individuare tumori al pancreas precoci da operare ed avere una prognosi molto migliore di quella attuale”. La forza maggiore? L’unione con le altre Associazioni poiché il workshop a Bari di ieri è stato reso possibile dalla collaborazione fra Unipancreas Onlus e Il Sogno di Arlecchino, Il Nastro Viola Onlus, l’A.P.O. (Associazione Prevenzione Oncologica) Puglia Onlus insieme a Slow Food Condotta delle Murge.



Hanno mandato i saluti istituzionali l’on. Marco Lacarra, il sindaco di Bari Antonio Decaro ed il capo di gabinetto del Comune di Bari Francesco Paulicelli, e sono intervenuti personalmente: il vice sindaco Eugenio Di Sciascio, il presidente del Consiglio Comunale Michelangelo Cavone e l’assessore comunale all’Istruzione Paola Romano.