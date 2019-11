MADE IN ITALY: DOMANI SABATO 23/11 E DOMENICA 24/11 FESTA DELL'OLIO A BRINDISI, LECCE E BARI 23/11/2019 Domani, sabato 23 novembre, dalle ore 9,00

al Mercato di Campagna Amica di Via Appia a Brindisi



FESTA DELL’OLIO IN PUGLIA

I CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

PER TUTTO IL FINE SETTIMANA A BRINDISI, LECCE E BARI



Fine settimana di festa in Puglia per l’arrivo dell’olio nuovo e per aiutare i consumatori a fare scelte di acquisto consapevoli con la Coldiretti che promuove nei mercati di Campagna Amica iniziative di conoscenza con spremiture dal vivo, degustazioni guidate e consigli per riconoscere il vero Made in Italy dalle etichette, ma anche per fare le giuste scelte di abbinamento con i piatti serviti a tavola.



Saranno anche rese note le ultime previsioni produttive in quntità e qualità con i consigli per gli acquisti per non cadere nelle trappole del mercato e scegliere il vero Made in Italy.



L’appuntamento è fissato nei mercati di Campagna Amica durante il week end a partire dalla prima mattina di domani sabato 23 novembre al mercato coperto di via Appia 226 a Brindisi e domenica 24 novembre dalle ore 10,00 in Piazza Bottazzi a Lecce e per l’intera giornata a Bari in Piazza del Ferrarese, come da programma completo pubblicato su www.campagnamica.it.



Squisite degustazioni, bruschette, tutor dell’olio e agrichef al lavoro con ricette ad hoc ma anche focus su extravergine ed alimentazione ed esposizione attrezzi da lavoro per la raccolta delle olive.