24 novembre - recital di Dario Candela dedicato a Mozart e Cimarosa - Corato 24/11/2019 FESTIVAL PIANISTICO CITTÀ DI CORATO

nona edizione

Rete di musica d’arte Orfeo Futuro

DARIO CANDELA

domenica 24 novembre, ore 18.30

Sala Verde del Municipio

Ingresso libero



Il Premio internazionale Cimarosa suona Cimarosa. Ma anche Mozart. Ed è molto più di un bollino di qualità quello che il Festival Pianistico Città di Corato pone sul recital di Dario Candela, tra gli allievi prediletti del gigante del pianoforte, Aldo Ciccolini. Concertistica di respiro internazionale, recentemente premiato per l’incisione Dynamic dedicata alle ottantotto Sonate di Domenico Cimarosa, Candela suona domenica 24 novembre (ore 18.30), nella Sala Verde del Municipio, per il terzo atto della manifestazione diretta da Filippo Balducci nella Rete di musica d’arte Orfeo Futuro con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Oltre a cinque Sonate di Cimarosa, il programma prevede altre tre Sonate di Mozart e il celebre Rondò alla Turca della Sonata K 331.



Dunque, il Festival Pianistico Città di Corato accende i riflettori su un esponente di punta degli ottantotto tasti, con lo stesso sguardo attento con cui ha sinora osservato le più recenti proposte ed esplorazioni artistiche dei musicisti ospiti. Il concerto è di assoluto prestigio. E la ricercatezza caratterizzerà la performance di quest’interprete della tastiera colto e raffinato, che lo stesso Ciccolini definirebbe di «alta classe». Dal canto suo la critica specializzata ha evidenziato le straordinarie capacità di Candela nel far risaltare le risorse timbriche e dinamiche dello strumento, proprio sulla scia del suo grande maestro, al quale il pianista napoletano ha dedicato l’appassionante volume «Conversazioni con Aldo Ciccolini».



Direttore artistico di PianoCity Napoli per cinque edizioni, a Napoli Candela è cresciuto e si è formato, prima di intraprendere una splendida carriera concertistica che lo ha portato ad esibirsi nei principali teatri e per le più importanti istituzioni musicali.



Il Festival Pianistico Città di Corato prosegue lunedì 25 novembre (Sala Verde, ore 18.30) con la pianista bulgara Antonina Boneva, la quale ha costruito con l’attore Leo Lestingi uno spettacolo tra musica e poesia incentrato sulla Ballate di Chopin e il loro possibile ispiratore, il poeta e scrittore polacco Adam Bernard Mickiewicz, appuntamento che verrà proposto anche agli studenti del Liceo Classico di Corato martedì 26 novembre nell’Agorà “Felice Taratini” dell’Istituto “Oriani”.