Bari - L’Etica e l’Umanità dentro e fuori le Imprese: Per le donne con le donne 24/11/2019 Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne





Evento a Bari, Lunedì 25 Novembre, ore 16.00, Salone degli Affreschi - Piazza Umberto I - Università degli Studi - Bari





Intervengono: Maria Iacovone, Ida Tammaccaro, Santa Fizzarotti Selvaggi





Il Coordinamento Donne A.F.O.R.P., nell'ambito delle attività associative rivolte al sociale e alla partecipazione, ha promosso un convegno sul tema: "L’Etica e l’Umanità dentro e fuori le Imprese: Per le donne con le donne ", che si svolgerà Lunedì 25 Novembre, con inizio alle ore 16.00, presso Salone degli Affreschi - Piazza Umberto I - Università degli Studi - Bari, che vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo professionale sanitario, di rappresentanti di associazioni locali e nazionali e di autorevoli rappresentanti delle istituzioni.



Al convegno interverranno: Maria Iacovone (Presidente II^ Sezione Penale della Corte di Appello di Bari), con relazione sul tema "I reati sessuali nella disciplina codicistica e nella elaborazione giurisprudenziale"; Ida Tammaccaro (Dirigente Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni - Puglia), con relazione sul tema "La violenza sulle donne ai tempi di internet", Santa Fizzarotti Selvaggi (Vice-presidente nazionale associazione crocerossine d'Italia - Onlus), con relazione sul tema "La violenza di genere tra Medea e Barbablù".





Con il contributo di: Letizia Cobaltini (poetessa).







Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Stefania Cardo e le conclusioni saranno affidate a Grazia Guida (Vice Presidente e Coordinatrice Donne A.F.O.R.P.) e Beppe Marchitelli (Presidente A.F.O.R.P.).







Si ringraziano: Meo Castellano e Pino Panarelli, Scultori, per l’uso dell’immagine dell’opera “INFRANTA” - Katia Laguaragnella Insegnante, per il Supporto Artistico.







Il Coordinamento Donne ringrazia l'Università degli Studi di Bari, Benedetta Sasanelli e le seguenti associazioni: CIF Bari-Bitritto, Associazione Italiana Donne Medico, Crocerossine d'Italia.