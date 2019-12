3 dicembre - LO SCHIACCIANOCI - Nuovo Teatro Verdi - Brindisi 03/12/2019 Martedì 3 dicembre 2019 (ore 20.30) - Nuovo Teatro Verdi - Brindisi

LO SCHIACCIANOCI

Musica di P.I. Cajkovskij - Coreografia di Marius Petipa

Corpo di Ballo

Saint Petersburg Classical Ballet Tradition

Direttore artistico

Timur Gareev



Lo Schiaccianoci di Ciaikovskij, uno dei balletti più affascinanti nella storia della danza classica, va in scena al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi martedì 3 dicembre alle 20.30 nella nuova irresistibile produzione del celebre Balletto di San Pietroburgo.



Compreso nella XXXV stagione concertistica "BrindisiClassica", lo spettacolo racconta la nota fiaba di Hoffmann per celebrare il Natale inviando un irresistibile messaggio d'amore fatto di scenografie incantate, intense atmosfere fatate di festa, sogno e fantasia, che coinvolgono il pubblico di ogni età.

È la notte di una vigilia di Natale. Nella casa del borgomastro della città ha luogo una festa, in cui gli amici e i propri figli attendono la mezzanotte danzando attorno all’albero di Natale. Tra gli invitati c'è il signor Drosselmeyer, che, dopo essersi esibito in giochi di prestigio, offre ai bambini doni stravaganti. La piccola Clara riceve un misterioso schiaccianoci a forma di soldatino, che l'affascina moltissimo; il giocattolo, danneggiato e smarrito dal dispettoso fratellino Fritz, e poi ritrovato e riparato dal signor Drosselmeyer.



Terminata la festa, Clara si addormenta e, tra il sonno e la veglia, ripensa all'accaduto e poi sogna un sogno fatto di soldati, fiocchi di neve, fiori che danzano, topi cattivi, prodigi, principe azzurro, fatina e tanto altro, il tutto in un tripudio di musiche e di danze irresistibili. Con l'ultimo Valzer, l’apoteosi di tutti i personaggi del divertissement, Clara si risveglia stringendo al cuore il suo amato schiaccianoci, e ripensa felice alle straordinarie avventure vissute nel sogno.



Il Balletto di San Pietroburgo, storica compagnia fondata nel 1877, vanta un corpo di ballo di trentotto ballerini provenienti dalle migliori Accademie di danza della Russia e compie tournée in ogni parte del mondo con un repertorio che comprende tutti i classici del genere balletto. L’attuale direttore artistico, Timur Gareev, è stato solista del Teatro dell’Opera e Balletto di Kharkov. I costumi e le scenografie sono creati apposta per le tournée in Italia e osservano i canoni artistici del grande Teatro Imperiale Russo e le regole tecniche e grafiche della classica produzione di Marius Petipa.



La prevendita è disponibile presso il botteghino del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, nei punti vendita del circuito Vivaticket e, on line, sul sito https://www.vivaticket.it.



Non perdete questo spettacolo magico!