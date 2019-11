30 Novembre - 1 Dicembre - NETWORK DANZA PUGLIA - Ospite Vidal Bini - Modugno 25/11/2019 NETWORK INTERNAZIONALE DANZA PUGLIA

30 NOVEMBRE 2019 - 1 DICEMBRE 2019

Accademia Helga Kaloc – Modugno



Ospite Vidal Bini il direttore artistico del Teatro Marché aux Grains di Bouxwiller (Francia)



Continua il percorso di formazione e pedagogia del Network Internazionale Danza Puglia con il coreografo francese Vidal Bini, direttore artistico del Teatro Marché aux Grain di Bouxwiller, che sarà ospite del progetto sabato 30 Novembre e domenica 1° Dicembre 2019.



Formatosi presso la scuola del Teatro dell’Opera e al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi, nel 2000 entra a far parte del Ballet de l’Opéra du Rhin dove interpreta lavori di William Forsythe, Felix Ruckert, Kurt Jooss, Lucinda Childs, Jacopo Godani, Jo Stromgren e tanti altri. Successivamente diventa un’artista indipendente nel 2003, approfondendo la pratica dell'improvvisazione con Kirstie Simson. Nel 2006 fonda la Compagnia KHZ e dal 2015 è direttore artistico del Teatro Marché aux Grains di Bouxwiller (Alsazia-Francia).



Inoltre, è attualmente insegnante presso l’Università di Strasburgo. Costruisce e alimenta una pratica di danza e di movimento che non è supportata da codici gestuali o tecnici, ma sull'anatomia e sui fasci di percezione unici per ogni corpo umano. In questo senso, le sue lezioni non si basano unicamente sulla danza, ma anche sull'esplorazione delle espressioni personali da parte dei partecipanti piuttosto che l'apprendimento di forme preesistenti e riproducibili.





Le lezioni di pedagogia si svolgeranno a Modugno presso l’Accademia Helga Kaloc e l’incontro del 30 Novembre, dedicato agli insegnanti e agli alunni del Network, è aperto a tutti i professionisti della danza, al costo di soli 25 euro.

ll progetto del Network vanta per il triennio 2018-2020 il riconoscimento del Ministero dei Beni Culturali nella sezione Danza in “formazione e rinnovo generazionale”, e del Ministero dei Beni Culturali Francese, e nasce dall’idea del coreografo Ezio Schiavulli, di offrire un ampliamento professionale per la formazione di danzatori e insegnanti della regione Puglia, con professionisti della danza del territorio pugliese, sensibili all’evoluzione e alla crescita artistica di tutto il territorio.



Il programma della quinta edizione si compone di 9 incontri e 11 coreografi diversi, che si susseguiranno da Ottobre a Giugno. Ogni appuntamento è arricchito da una formazione parallela verso la Video-Danza (visione e creazione), Storia della Danza e Repertorio Coreografico, in collaborazione con il progetto RISICO, anch’esso sostenuto e approvato dal Mibac (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali).



Per qualsiasi informazione è possibile contattare lo staff del Network al 3516749330, oppure inviare una mail a info@networkdanzapuglia.it.