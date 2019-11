Monopoli - Il monopolitano Francesco Marasciulo č il vincitore della quinta edizione del Master Pizza Champion 25/11/2019 Il monopolitano Francesco Marasciulo è il vincitore della quinta edizione del Master Pizza Champion, il talent riservato alla pizza che ha visto sfidarsi 16 concorrenti. Marasciulo, titolare della pizzeria Chinè di Monopoli, ha conquistato, puntata dopo puntata, la giuria composta da Imma Gargiulo, Tiziano Casillo e Luciano Passeri.



In finale ha sconfitto Federico Pavesi e Antonio Di Tella, grazie a una pizza che ne ha rispecchiato l'estro, la creatività e la conoscenza tecnica. La pizza portata in finale da Francesco si chiama “I sogni di Francesco”: samorza bianca, rape spadellate con datterino rosso, pancetta artigianale “Giovanna” salumificio Capitelli, pangrattato aromatizzato alle alici del mar cantabrico, crema di pecorino romano DOP.



La notizia è stata diffusa anche dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha pubblicato sui social un messaggio arrivatogli dai titolari della pizzeria.



Il suo percorso professionale inizia nel 2005, quasi per caso in un panificio/rosticceria. Dopo aver iniziato a mettere le mani in pasta, si rese conto della passione che avevo per l'arte bianca. Così nel 2008 decise di "tornare alle origini" andando a lavorare «da mio zio Ciro, che per primo, fin da quando ero piccolo, mi aveva fatto innamorare di questo mestiere nella sua pizzeria». Dopo aver accumulato esperienze, decide di intraprendere il percorso di pizzaiolo in maniera indipendente, prima lavorando in un locale al centro della mia città e poi spostandomi periodicamente. «Dopo qualche tempo grazie al mio amico Gigi conosco Vitantonio, Jonny e Zio Giacomo che diventeranno i miei mentori nella mia evoluzione professionale, con i quali conquisterò anche un Guinnes World Record nel 2016» spiega. Infatti grazie ai loro consigli, incomincia a seguire corsi e a studiare anche in maniera teorica, non solo pratica, l'arte della panificazione a 360 gradi. Nel frattempo la gente apprezza sempre più il suo prodotto, e questo lo spinge a cercare di migliorarsi sempre di più.

Quasi per caso, nota la tappa del Master Pizza Champion del 2016 a Bari. Con tantissima tensione e anche paura, si presenta in questa una nuova realtà.



Ottiene il secondo posto, con molto stupore e un pizzico di orgoglio. Da questo momento in poi si prepara al meglio per l’edizione dell'anno seguente che riesce a vincere nella tappa barese di selezione di Master Pizza Champion e nella tappa di Pizza senza frontiere. Comincia a prendere forma il sogno di aprire «una pizzeria tutta mia, dove avere la possibilità di esprimere il mio concetto di "pizzeria" basata su l'attenzione ad ogni minimo particolare (forbici servite con ogni pizza e salumi serviti a parte), oltre all'uso di materie prime di alta qualità». Così il 10 dicembre 2017 nasce Chinè, «Chinè è un sogno che si realizza. La contentezza e la gioia di essere sulla strada giusta mi spinge a creare prodotti sempre migliori, sia a livello di impasto che di topping».



Qualche mese prima dell'apertura nel 2017, partecipa alla terza edizione di Mater Pizza Champion cominciando ad avere la consapevolezza di poter competere con altri professionisti. Ad aprile 2019, partecipa alla quinta edizione della tappa di Bari e scala le eliminazioni fino ad arrivare alla finale del Master Pizza Champion ottenendo la meritata vittoria!