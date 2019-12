1 dicembre - Sarah Jane Morris e Antonio Forcione in concerto al Nicolaus Hotel Bari 01/12/2019 Sarah Jane Morris e Antonio Forcione

1 Dicembre 2019 – ore 21.00

Nicolaus Hotel Bari



Costo biglietti

Biglietto settore A: 25 €

Biglietto settore A: 20 €

Biglietto settore A: 15 €





Secondo grande appuntamento all'interno della rassegna Bari Hi-End 28ª edizione: il meraviglioso duo composto da Sarah Jane Morris e Antonio Forcione!

Due musicisti di eccezionale livello: Sarah Jane Morris, (Southampton, 21 marzo 1959) è una cantante, compositrice, attrice britannica capace di interpretare con egual classe musica jazz, rock e R&B. Particolarmente legata al nostro Paese, che lei stessa definisce la sua seconda casa, non perde occasione per esibirsi in Italia, trovando sempre un’ottima accoglienza.

Antonio Forcione (Montecilfone in Molise 1960) è un compositore, chitarrista, produttore che, dopo alcune esperienze nel nostro Paese, nel 1983 si trasferisce in Gran Bretagna dove ottiene unanimi riconoscimenti tanto da essere considerato, dagli stessi inglesi, uno dei musicisti più vitali ed originali dell’attuale scena musicale britannica.

Un evento intenso con un duo che ha riscosso e riscuoterà consensi mondiali!