28 dicembre - Spettacolo č vita parte 3 – Tutti uniti per G.A., evento di solidariet a Bari 28/11/2019 SPETTACOLO È VITA PARTE 3 – TUTTI UNITI PER G.A.”

IL 28 NOVEMBRE AL TEATRO DI CAGNO ABBRESCIA L’EVENTO DI SOLIDARIETÀ DELL’ASSOCIAZIONE T_LAB TRIGGIANO LABORATORI

IN FAVORE DEI BAMBINI CON PROBLEMI DI AUTISMO







Si terrà giovedì 28 novembre, al teatro Di Cagno Abbrescia, “Spettacolo è vita parte 3 – Tutti uniti per G.A.”, l’evento di solidarietà promosso dall’associazione di promozione sociale T_Lab Triggiano Laboratori.

Si tratta di una serata di cabaret, musica dal vivo e solidarietà che, grazie al contributo di tanti artisti baresi e pugliesi, consentirà di portare avanti con maggiore efficacia la battaglia degli “Amici del cuore di G. A.”, iniziata il 5 gennaio 2018 per supportare le terapie cognitivo-comportamentali e logopediche per i bambini in età prescolare affetti da autismo livello 2 non verbale.

L’evento è stato presentato a Palazzo di Città da Domenico Scaramuzzi, presidente della Commissione consiliare permanente Città solidale e inclusiva, e dalla consigliera comunale Francesca Ferri, alla presenza della madre del piccolo Gabriele.

“Oggi intendiamo confermare l’attenzione dell’amministrazione su particolari temi sociali - ha dichiarato Scaramuzzi - le cui problematiche impattano inevitabilmente sulla vita dei soggetti coinvolti e delle loro famiglie. Nello specifico mi piace ricordare il nostro sostegno all’apertura, in via Napoli, della sede dell’Asfa Puglia, l’associazione a supporto delle famiglie con autismo che si pone l’obiettivo di creare una rete sociale e di integrazione per seguire soprattutto le famiglie nella gestione dei propri figli. Dunque l’invito mio personale e di tutta l’amministrazione comunale è quello di partecipare in tanti all’evento per testimoniare così un segnale forte di vicinanza al piccolo Gabriele e alla sua famiglia”.

“Gabriele è una stella della solidarietà - ha continuato Francesca Ferri - che è stato e sarà il legame tra tanti cuori e tante anime. È importante continuare a portare avanti iniziative in suo nome, in una città che continua a stringersi e a sostenere la sua causa e quella di tanti bimbi affetti da autismo. Il mio auspicio è che insieme possiamo essere protagonisti di un grande progetto di solidarietà”.

Nel corso della conferenza stampa la mamma di Gabriele dopo aver ringraziato i tanti artisti baresi e pugliesi che renderanno possibile l’evento, ha consegnato una targa ai consiglieri Scaramuzzi e Ferri per esprimere il proprio riconoscimento alla quotidiana attenzione nei confronti del piccolo Gabriele.