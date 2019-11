Bisceglie - Pedalando a tutta birra. In bici alla scoperta degli artigiani locali 27/11/2019 Biciliæ FIAB vi invita a trascorrere una piacevole domenica mattina, tutta in bicicletta: aria frizzante sul viso e nei polmoni, biciclettata in famiglia tra tanti amici e nuovi conoscenti, alla scoperta del nostro territorio.



L’appuntamento è DOMENICA 1° DICEMBRE, ritrovo alle ore 9.30 in piazza Margherita di Savoia (Teatro Garibaldi) – Bisceglie.



La passeggiata in bicicletta partirà alle ore 9.45 con un tour per le strade della nostra città. Visita al birrificio biscegliese Ratto Matto per scoprire il processo di produzione della birra artigianale.

Rientro previsto alle ore 13.00 circa. Percorso di bassa difficoltà, adatto a tutti.



L’evento è organizzato da Biciliæ FIAB.



CONTROLLATE le vostre bici in anticipo! Munitevi di biciclette in buone condizioni, con cambio e freni efficienti.

Si consiglia di utilizzare il casco*.



La partecipazione a questo evento è aperta a tutti ed è gratuita per i soci Biciliæ, assicurazione obbligatoria per i non soci (2€).

Possibilità di tesserarsi alla partenza.

Si raccomanda puntualità per permettere le operazioni di iscrizione.



E' partita la campagna tesseramenti FIAB 2020!

Regalati e regala la tessera Biciliæ FIAB 2020, aiuterai a promuovere la mobilità sostenibile.



Tésserati a Biciliæ FIAB, per te tanti vantaggi... potrai tesserare te (a 30€) o tutta la tua famiglia (a soli 40€), e la tessera sarà valida da oggi e per tutto il 2020, premiandoti con gli sconti, con le nostre cicloescursioni, le imperdibili degustazioni e tanti altri vantaggi.



Ti ricordiamo che il socio Biciliæ FIAB è sempre coperto da assicurazione RC in tutta Europa durante l’uscita in bici, che puoi chiedere le convenzioni a te riservate nei negozi Amici di Biciliæ, che ti regaliamo l’abbonamento annuale a BC, la prestigiosa rivista sul mondo della bici.

Inoltre, con la tessera Biciliæ FIAB puoi usufruire di agevolazioni e particolari sconti in centinaia di alberghi, B&B, affittacamere e campeggi in tutta Italia (rete Albergabici)

E allora che aspetti? Tésserati a Biciliæ FIAB!



Per informazioni e tesseramenti: 328.2092538 / 392.1460755 / 392.2282548

email: biciliae@gmail.com

Seguici su facebook: https://www.facebook.com/BICILIAE



* Anche se l'uso del casco non è obbligatorio, è buona norma indossarlo SEMPRE, soprattutto per i più piccoli ;-)