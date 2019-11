Tricase (Lecce) - RIGENERAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE, SVILUPPO DEL CAPO DI LEUCA E STRATEGIA AREA INTERNA 27/11/2019 RIGENERAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE, SVILUPPO DEL CAPO DI LEUCA E STRATEGIA AREA INTERNA

TECNICI ED ESPERTI A CONFRONTO A TRICASE IL 30 NOVEMBRE



Il GAL Capo di Leuca scarl comunica che Sabato 30 novembre prossimo alle ore 10.00 a Tricase, in Piazza Pisanelli presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone, si svolgerà il Convegno “Rigenerazione del paesaggio rurale, Sviluppo del Capo di Leuca e Strategia Area Interna”. La partecipazione al convegno riconosce n. 3 crediti formativi CFP agli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC e all’Ordine degli Agronomi di Lecce.



L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Tricase, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Lecce e dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce.

Il programma dell’incontro pubblico, moderato dal Dott. Giosuè OLLA ATZENI, Direttore GAL Capo di Leuca prevede i Saluti istituzionali del Rag. Rinaldo RIZZO, Presidente GAL Capo di Leuca e dell’Avv. Carlo CHIURI, Sindaco di Tricase.



Si proseguirà con gli interventi della Prof.ssa Anna TRONO, Università del Salento che relazionerà su: “Paesaggio rurale come progetto”, del Prof. Rossano PAZZAGLI, Università del Molise - Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini che interverrà su “Paesaggio e patrimonio territoriale nell'Italia rurale”, della Prof.ssa Gabriella BONINI, Responsabile scientifico Biblioteca Archivio Emilio Sereni (Istituto A. Cervi) che relazionerà su: “La Scuola di Paesaggio e l'eredità culturale di Emilio Sereni”, dell’ Arch. Rocco DE MATTEIS, Presidente Ordine Architetti PPC della provincia di Lecce che interverrà in merito a: “Rigenerazione di paesaggi: segni di riconoscibilità dei territori", del Dott. Rosario CENTONZE, Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Lecce che relazionerà su “Quale agricoltura per il futuro”; dell’Ing. Ippazio Antonio MORCIANO, Consigliere Provincia di Lecce con Delega ai Lavori pubblici ed Appalti – Delegato Coordinamento Area Interna Sud Salento che interverrà su “L’Agricoltura nella Strategia Area Interna Sud Salento: prospettive ed opportunità”; di Giulio SPARASCIO, Vicepresidente GAL Capo di Leuca e Presidente Nazionale “Turismo Verde” che relazionerà su “Il ruolo del GAL nello sviluppo locale del comprensorio Capo di Leuca”.



Le conclusioni del convegno saranno dell’On. Ernesto ABATERUSSO, Consigliere della Regione Puglia e Vicepresidente Commissione Agricoltura della Regione Puglia, Primo firmatario della proposta di legge regionale “Disposizioni per il recupero produttivo e paesaggistico delle piccole proprietà fondiarie nelle aree colpite da Xylella e promozione delle Associazioni fondiarie”.



L’incontro pubblico ha come obiettivo di programmare un nuovo paesaggio rurale quale luogo di collegamento di valori economici, culturali, ambientali ed estetici, definendo misure dedicate alla sua tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio. Anche nella nuova PAC 2021-2027, la tematica del paesaggio rurale acquisirà sempre maggiore considerazione, quale elemento di connotazione a valenza territoriale, che determinerà anche una valorizzazione aggiuntiva anche delle produzioni locali, non riproducibile dalla concorrenza internazionale.