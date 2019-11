Bari - Mostra-Convegno “Luoghi e Memorie 1943-1945” 27/11/2019 La Fondazione Nikolaos e la Società di Storia della Russia (R.I.O.), in collaborazione con la Direzione del Comitato “Dante Alighieri” di Mosca promuovono il 2 dicembre 2019, a partire dalle ore 9.00, presso l’Archivio di Stato di Bari, la Mostra-Convegno “Luoghi e Memorie 1943-1945”, articolati in due sezioni: “Soldati e partigiani sovietici nella Resistenza italiana” e “Bari, 2 dicembre 1943”.



La Mostra e il Convegno hanno l’intento di far conoscere due pagine poco note della nostra storia: chi erano i partigiani sovietici che combatterono per la nostra libertà? Cosa accadde davvero la sera del 2 dicembre 1943 nel porto di Bari?



Inaugureranno la mostra e animeranno il convegno esperti internazionali sulla materia (in calce, il Programma del convegno).





Soldati e Partigiani sovietici nella Resistenza Italiana



In Italia, a combattere contro gli invasori ed i loro alleati fascisti non ci furono solo i partigiani italiani, ma al loro fianco combatterono anche circa 5.000 volontari sovietici.

La mostra e il convegno Soldati e Partigiani sovietici nella Resistenza Italiana vogliono ricordare il valore dell'esperienza partigiana ed il contributo che i partigiani sovietici diedero nell'organizzazione della Resistenza.



Bari, 2 dicembre 1943

L'attacco del 2 dicembre 1943 per la sua vastità è stato definito da molti storici come la “seconda Pearl Harbour”. Oltre cento aerei bombardarono la Città Vecchia e il Porto, che era pieno di navi cariche di materiale bellico, una delle quali pieno di bombe all’iprite o gas mostarda (terribile aggressivo chimico).



LUOGHI E MEMORIE

1943-1945



MOSTRA dal 2 al 10 dicembre 2019

Archivio di Stato di Bari

9.00 - Taglio del nastro inaugurale

9.15 - Vito Giordano Cardone, Presidente Fondazione Nikolaos, Saluto e Introduzione

9.30 - Rosa Maria Capozzi, Responsabile della Biblioteca e dell’Archivio dell’Area di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari, Presentazione della Mostra



CONVEGNO 2 dicembre 2019



Archivio di Stato di Bari

10.00 – 11.00 Saluti istituzionali e introduzione ai lavori

Antonella Pompilio, Direttore Archivio di Stato di Bari

Michele Bollettieri, Console Onorario della Federazione Russa a Bari

Ines Pierucci, Assessore Politiche culturali e turistiche del Comune di Bari

Giuseppe Cascella, Presidente Commissione Politiche educative e giovanili, Città universitaria, Politiche culturali e turistiche, Sport del Comune di Bari

Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia

Vyacheslav Bachin, Rettore della Chiesa Russa Bari

Mario Trifiletti, Dirigente-Vicario USR Puglia

Marco Caratozzolo, Professore di Lingua e Letteratura russa Università degli Studi di Bari

Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale



11.30 – 12.30 “Soldati e Partigiani sovietici nella Resistenza Italiana”

Konstantin Pevnev, Vice Presidente Società della Storia di Russia - R.I.O “La Società della Storia di Russia: presentazione degli studi e delle attività culturali”

Natalya Nikishkina, Presidente del Comitato Dante Alighieri di Mosca, “I partigiani sovietici: le ragioni di uno studio condiviso tra Italia e Russia”

Massimo Eccli, Autore di "Partigiani sovietici in Italia" e Professore presso la Biblioteca Statale Russa di Mosca, “Presentazione dei contenuti della Mostra Partigiani sovietici in Italia: ricerche e prospettive”

Giorgia Cutino, PhD, Cultore della materia e Ricercatrice Fondazione Nikolaos, “Soldati e partigiani sovietici a Bari: una ricerca in itinere”



12.30 – 13.30 “Bari, 2 dicembre 1943"

Nicola Cutino, Presidente Associazione Mondo Antico e Tempi Moderni “Cose poco note e mai sufficientemente analizzate: Bari 1943-1945”

Vito Antonio Leuzzi, Direttore Istituto Pugliese per la storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea “Bari in guerra, il disastro del 2 dicembre 1943”

Angelo Vacca, Professore di Medicina Interna presso l’Università degli Studi di Bari “2 dicembre 1943: le origini della chemioterapia”

Giorgio Assennato, Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente – ARPA Puglia “Il disastro di Bari: dalla spada al vomere”

Giuseppe Di Bari, Ingegnere, “Disastro in guerra: una testimonianza”

Moderano: Marina Basile, Michele Traversa - Giornalisti