MATERA 2019: VENERDI’ 29/11 IL NATALE A TAVOLA La tradizione italiana più radicata nella Capitale della cultura 27/11/2019 Venerdì 29 novembre a Matera dalle ore 9,00

Centro storico della città dei sassi

La Puglia presente in grande spolvero in versione natalizia





MATERA 2019: VENERDI’ 29/11

IL NATALE A TAVOLA

La tradizione italiana più radicata

nella Capitale della cultura



Con il Black Friday che sancisce l’inizio delle shopping delle feste, Matera 2019 organizza nel centro storico il primo appuntamento nazionale dedicato al Natale a tavola, la tradizione più radicata nella cultura degli italiani.



L’ evento che fa partire il countdown del mese di chiusura da Capitale Europea della Cultura è promosso dalla Coldiretti che organizza il villaggio contadino di Natale nella città dei sassi.



Dalle ore 9,00 di Venerdì 29 novembre per tutto il week end sarà possibile scoprire i più rari souvenir di Natale tipici della Penisola per se stessi o da regalare agli altri con la preparazione fai da te dei tradizionali cesti da mettere sotto l’albero nel più grande mercato a chilometri zero degli agricoltori di Campagna Amica provenienti da tutta Italia. Spazio al gusto con la possibilità di conoscere i piatti regionali storici delle feste, imparare a cucinare le ricette originali trasmesse da generazioni e a riconoscere quelle fake con le lezioni degli agrichef, i cuochi contadini.



La Puglia sarà presente in grande spolvero in versione natalizia nella grande area mercato con i contadini tutori della biodiversità che faranno bella mostra dei prodotti Sigillo di Campagna, gli agrichef e gli agriturismi nello spazio di Terranostra che spiegheranno le ricchezze enogastronomiche, culturali e storiche delle mille campagne della Puglia, con laboratori per imparare a fare la pasta in casa o a intrecciare aglio e cipolle o per apprendere l’arte del riuso dei cannizzi, oltre a show cooking a base di prodotti a Km0.



Focus anche sul presepe di Natale con gli animali della fattoria tra i sassi di Matera per salvare le stalle ed i pascoli a rischio di scomparsa come dimostra lo studio della Coldiretti presentato per l’occasione “Sos animali nel presepe degli italiani” ma anche l’approfondimento Coldiretti/Ixe’ sul “Natale 2019, il fai da te a tavola” con la prima esposizione dei dolci tipici provenienti da tutte le regioni preparati dal vivo dagli agrichef.



Nella giornata di apertura con il Presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini, accompagnato da migliaia di agricoltori, saranno presenti tra gli altri all’appuntamento il presidente della Camera Roberto Fico, il Sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri, e il Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019 Salvatore Adduce.



#STOCOICONTADINI è anche l’unico posto al mondo dove per l’intero week end tutti potranno vivere per una volta l’ esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 5 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato, dalla pasta con fagioli di Sarconi Igp e peperone crusco agli strascinati con ragù di carne podolica fino al risotto con Aglianico del Vulture Doc, ma anche pizza con provolone podolico e rucola, la carne alla brace 100% italiana e i dolci come le cartellate fritte o le caldarroste.



Il sapere antico e la grande bellezza della campagna “invadono” la Capitale Europea della Cultura per riaffermare il valore del cibo, facendo vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti salvati dall’estinzione, a tavola con gli agrichef, nei laboratori degli agriturismi per fare la pasta in casa o intrecciare aglio e cipolle, nell’orto a coltivare assieme ai tutor e negli agriasili dove i bambini possono imparare a impastare il pane o a fare l’orto. Ma per la prima volta si potrà andare a lezione di olio extravergine italiano nell’Oil&wine bar del Villaggio, dove si potranno degustare anche vini e birra agricola.



Focus sull’agricoltura giovane e green al Villaggio delle idee con gli imprenditori agricoli under 30 che si confronteranno su progetti di sviluppo innovativi per la crescita dei territori e del Paese.