A ZOLLINO LA DECIMA EDIZIONE DI SLOW BEANS: MOSTRA MERCATO NAZIONALE DEI LEGUMI PRESIDI SLOW FOOD CON LABORATORI, DEGUSTAZIONI, UN MERCATINO CON 15 PRODUTTORI DA TUTTA ITALIA E LE IMPERDIBILI FAGIOLIADI



Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre (dalle 9:30 alle 18 - ingresso libero) tra il Laboratorio Urbano “To Kalò Fai” e Palazzo Mandurino a Zollino, in provincia di Lecce, si terrà la decima edizione di “Slow Beans”, mostra mercato nazionale dei legumi Presìdi Slow Food. Nata nel 2010 la manifestazione itinerante, che ha toccato diverse città italiane, propone laboratori didattici e sensoriali, degustazioni, un mercatino con quindici produttori da tutta Italia, aperitivi a tema, incontri di approfondimento e (domenica dalle 11:30 alle 15) le imperdibili “fagiolìadi”. L'edizione 2019 è organizzata da Slow Food Puglia e Slow Beans grazie anche all’impegno delle condotte Slow Food Lecce, Neretum e Sud Salento e in collaborazione con numerosi partner pubblici e privati. Info e prenotazioni 3281492261 - 3476758177 - slowbeans2019@gmail.com



In origine la manifestazione rappresentava una sorta di competizione semiseria durante la quale ogni espositore proponeva un piatto, a base di legumi, degustato da una giuria popolare che decretava il vincitore. Nel tempo ha assunto un carattere ben definito attraverso l’esposizione e la vendita di prodotti da parte delle comunità locali e dei Presidi Slow Food. Oggi “Slow Beans” rappresenta un momento di incontro tra le "Comunità Leguminose" che si aprono ai territori proponendo confronti, scambi, convivialità. Sobrietà, biodiversità e relazioni in perfetta sintonia con la filosofia Slow Food. Un lungo percorso che ha portato alla creazione di una vera e propria rete capace di ribaltare decisamente il principio alla base dei rapporti tra comunità: partner e non competitor.



Zollino, città ospitante di questa decima edizione, oltre a possedere una lunga tradizione nella produzione di legumi è anche sede della Comunità Slow Food dei produttori di legumi. L’ospitalità dei produttori sarà garantita dall’Azienda Agricola Samadhi, agriturismo a conduzione biologica. Il mercatino dei produttori sarà allestito all’interno del Laboratorio Urbano “To Kalò Fai”, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Zollino, mentre i laboratori e le attività didattiche saranno ospitate dalle sale di Palazzo Mandurino. I partner istituzionali sono il Comune di Zollino e la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale. Hanno contribuito all’organizzazione dell’evento “Colì Maioliche e Terracotta”, “Assaggi a Sud Est”, “Saco Design” e “Castro Wine Fest”. Per tutto il corso dell’evento ci sarà l’opportunità di bere “Acqua Orsini” e degustare la Sceblasti del Bar Pasticceria Top Orange e i vini delle aziende Candido, Severino Garofano Vigneti e Cantine, Duca Carlo Guarini, Cupertinum, Giovanni Petrelli, Torre Ospina, Tenuta Corallo Winery, Castel di Salve e Castello Monaci. Si ringraziano, inoltre, per la proficua collaborazione: Lilith Ristorante – Laboratorio in Masseria, La Piazza e Le Macàre. Slow Beans sarà anche ecofriendly grazie alla collaborazione di Ecofesta Puglia.



IL PROGRAMMA

Sabato 30 novembre alle 9:30 si parte nel Laboratorio Urbano To Kalò Fai in Viale Repubblica 22 con l'apertura del Mercatino dei produttori (fino alle 18:30). Dalle 11:30 spazio all'aperitivo didattico con la partecipazione di Carolina Modena (referente del progetto Presìdi di Slow Food International) e Marcello Longo (rappresentante Legale di Slow Food Puglia). Domenica 1 dicembre alle 9:30 riapre il mercatino che sarà aperto sino alle 18. Alle 11:30, sempre nel Laboratorio Urbano al via le Fagiolìadi. Dalle 11:30 (ingresso 25 euro) a Palazzo Mandurino in Piazza San Pietro appuntamento con “Vini in Anfora e cibi in terracotta” con Fabio Giavedoni (curatore nazionale della Guida Slow Wine), Francesco Muci (curatore regionale della guida Slow Wine) e Rita Accogli (responsabile dell’Orto Botanico dell’Università del Salento). In abbinamento alla Zuppa Slow Beans in abbinamento Gravner Ribolla 2011, Foradori Fontanasanta Nosiola 2016 in formato Magnum, Francesco Cirelli Cerasuolo d’Abruzzo 2018, Tre Monti Romagna Albana Vitalba 2018, Vinicola Savese Primitivo Capasonato. Dalle 14:30 (ingresso 20 euro) spazio a “Meat the Change”. Gli attuali consumi di carne in Occidente sono insostenibili. Le conseguenze sono gravi per tutti: per la salute, per il clima e per il pianeta.



Senza parlare delle condizioni di vita degli animali negli allevamenti industriali: vere e proprie fabbriche di carne dove non sono considerati i bisogni naturali degli animali. È necessaria un’inversione di rotta, dobbiamo cambiare i nostri stili di vita e dobbiamo farlo ora! con Arianna Muci (medico veterinario) e Marco Bagnolo (nutrizionista). In degustazione Zuppa Slow Beans, Sceblasti, Gallina con Giardiniera del Ristorante Lilith, Falafel con salsa tzatzicki. In abbinamento Garofalo Vigneti e cantine Bianca dei Censi 2018, Candido Salice Salentino La Carta Ris. 2016.



