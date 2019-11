30 novembre - "L'8 passo" produzione di Laboratorio Urbano ExFadda, Teatro Menzatì - San Vito dei Normanni 30/11/2019 Laboratorio Urbano Exfadda, Teatro Menzatì e World Music Academy - Scuola di Pizzica di San Vito insieme per la prima volta per la produzione L'8° passo, performance partecipativa con il sostegno della Regione Puglia.



Sabato 30 novembre, alle ore 20.30 presso il laboratorio Urbano ExFadda a San Vito dei Normanni avrà luogo lo spettacolo, frutto di questa collaborazione, che ha coinvolto danzatori e musicisti di fama nazionale del territorio pugliese.





In previsione della prossima apertura del Nuovo Teatro di San Vito dei Normanni, il TEX (Teatro ExFadda), progetto finanziato dalla fondazione Unipolis (bando Culturability 2018) e dalla Regione Puglia - le organizzazioni Teatro Menzatì, World Music Academy e scuola di Pizzica Di San Vito, che operano da tempo nel contesto dell’ExFadda, si cimentano in una prima collaborazione volta alla produzione di una performance di teatro/danza che fonde al suo interno tradizione e innovazione, Pizzica dell’Alto Salento e ricerche sul contemporaneo, nel rispetto della vocazione originaria e arcaica delle popolazioni del mediterraneo che è quella del meticciaggio.



Nella performance si alternano musica tradizionale e brani sperimentali ri-arrangiati in chiave contemporanea da Fabrizio Piepoli e Vincenzo Gagliani, momenti di danza collettiva, sperimentazioni coreutiche e forme spettacolari della blasonata Pizzica pugliese, alla ricerca della vera natura di questa danza che, come tutte le forme di danza tradizionale è il frutto di incontri, di stili, di linguaggi e di persone provenienti da luoghi diversi.

Un modo per raccontare che “l’incontro” e il dialogo con l’Altro sono possibili anche in questi tempi.







In scena i danzatori: Andrea De Siena, Ludovica Morleo, Fabrizio Nigro, Mina Vita

Musiche: Vincenzo Gagliani, Fabrizio Piepoli, in collaborazione con Simone Anglani, Franco Gagliani e Marenza D’Agnano alla voce

Direzione Artistica: Valentino Ligorio

Regia e ideazione: Andrea De Siena, Vincenzo Gagliani, V.A.Valentino Ligorio, Fabrizio Nigro

Consulenza artistica: Katerina Bakatsaki

Documentazione Video: Marco Mingolla

Organizzazione e promozione: Francesco Massaro, Mattia Neglia, Giusy Mingolla

Foto: Marco De Luca

Grafica: Diego Civino

Prodotto da: Laboratorio Urbano ExFadda, Teatro Menzatì, World Music Academy - Scuola di Pizzica di San Vito

Con il sostegno di: Regione Puglia







Per informazioni e prenotazioni:



Giusy Mingolla tel. +39 389 158 2887 - mail: teatromenzati@gmail.com

Dal lunedì al sabato ore 9.30 - 13 segreteria della World Music Academy presso il Laboratorio Urbano ExFadda, San Vito dei Normanni Via Brindisi s.n.