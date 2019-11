LINEA VERDE IN PUGLIA, BARI: TRA OLIO E VINO UN QUADRILATERO DI SCOPERTE EMOZIONANTI 27/11/2019 Rai Uno - ore 12.20

Domenica 1 Dicembre 2019







Domenica 1 dicembre, alle 12,20, su Rai Uno Linea Verde si muove nel territorio della provincia di Bari, in Puglia, un quadrilatero tra le Grotte di Castellana, Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle e Putignano dove la cultura dell’ulivo e della vite è antica. Prima dei Greci, che colonizzarono la zona e affinarono le colture, c’erano i Peucezi, popolo che ha lasciato tracce indelebili nel territorio e nella cultura pugliese.

Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini e Peppone Calabrese si muoveranno tra vigneti e cantine, oleifici e aziende dove si produce la mozzarella locale, in un viaggio punteggiato da sorprese, come l’incontro con gli artisti che, nelle grotte di Castellana, mettono in scena una Divina Commedia acrobatica di fortissimo impatto emozionale.