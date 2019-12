2 dicembre - LIBERTÀ A BREMA di Rainer Werner Fassbinder al teatro Duse di Bari 02/12/2019 LIBERTÀ A BREMA

di Rainer Werner Fassbinder



Con: Emilia Brescia, Federico Gobbi, Ilaria Ricci e Caterina Rubini

Allestimento: Andrea Cramarossa

Costumi: Iole Verano

Puppets: Federico Gobbi



Adattamento e regia: Andrea Cramarossa



Produzione: "Teatro delle Bambole" // "Del Vento e della Carne - Laboratorio Teatrale".

Col sostegno di: "Comunicazione Plurale" e "ArteInsieme".



Sinossi: “Libertà a Brema” (“Bremen Freiheit”), è il titolo di un film per la TV del 1972, scritto e diretto dal regista e drammaturgo tedesco Rainer Werner Fassbinder.

La pièce teatrale narra le vicende squisitamente legate alla protagonista, Geesche Gottfried, donna come tante in quel periodo vessate e sottomesse alla soffocante cultura maschilista. La parola dell’uomo prevale su quella della donna e solo esso ha il diritto di pensare, desiderare, muovere e compiere azioni nella società. La donna è relegata nei ruoli di moglie e madre, unici consentiti e per i quali, con abnegazione, essa deve votare la propria esistenza.

Nella messa in scena curata dal gruppo di ricerca teatrale “Teatro delle Bambole”, all’interno del lungo processo laboratoriale denominato “Del Vento e della Carne”, gli attori vivono le intense, smodate e incontrollate pulsioni dettate dal dominio della cultura imperante, controllando, allo stesso tempo, un sofisticato mascheramento che va a stratificarsi sui volti vivi, su quelli ideali e su quelli ideati appositamente per la raffigurazione di una tragedia che raggiunge e sconfina i suoi stessi limiti, riversandosi in un parossismo comico e crudele che fa di questa messa in scena un vero e proprio dramma fecale. Tratto da un fatto di cronaca del 1820, “Libertà a Brema” è un testo emblematico per la denuncia tragicomica delle censure che l’essere umano attua a discapito della libertà di altri esseri umani ed il “corpo vuoto” di ciascun cittadino calato in quelle dinamiche sociali, diviene pretesto di irrisione, quasi fino a toccare il “senso del carnevalesco”, un grottesco viavai persecutorio che rende gli atti dell’epoca preciso folklore condiviso e memoria pagana della città, tanto che la storia di Geesche Gottfried viene ancora oggi rievocata per i turisti nel quartiere Schoon di Brema.



Lunedì 2 Dicembre 2019 - ore 21.00



BARI - Teatro Duse

Viale Domenico Cotugno, 21

Per informazioni:

Tel.: 080 5046979

Cell.: 347 3003359