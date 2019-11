3° Formula Challenge “Terre Joniche”, la scuderia Max Racing ha deciso di partecipare con una formazione di sei piloti 28/11/2019 IL “TERRE JONICHE” CHIUDE IL 2019

Sul circuito Pista Salentina la scuderia Max Racing schiera sei piloti nell'ultima sfida dell'anno, valida per il tricolore Formula Challenge.







Con le sue tre validità, per il Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport, per il 2° Campionato Grande Salento - Trofeo DGR Group e per il 16° Campionato Interregionale Campania, Puglia e Basilicata, il 30 novembre ed il 1 dicembre prossimi sulla Pista Salentina di Ugento (LE) si disputa il 3° Formula Challenge “Terre Joniche”, ultimo appuntamento titolato dell’anno in Puglia, al quale la scuderia Max Racing ha deciso di partecipare con una formazione di sei piloti.

Nel Gruppo Racing Start, il 32enne leccese Paolo Boccadamo punta a chiudere al meglio la stagione su Citroen Saxo vts.

Il 47enne driver di Casarano (LE) Emanuele Martina è ancora in corsa per entrare nei primi dieci della classifica assoluta del 2° Campionato Grande Salento- Trofeo DGR Group e proverà, con la sua Peugeot 106, a giocare la carta casalinga per recuperare i punti persi nell'ultima gara disputata un mese fa a Torricella (TA).

Su Fiat 600 si presenta al via il 29enne di Casarano Francesco Negro. Antonio Paglialunga, driver di Castrignano dei Greci, dopo il podio conquistato al minislalom “Santa Caterina”, correrà con Fiat Seicento per ben figurare anche sul circuito gestito dalla famiglia Scarcia.

Marco Legittimo, di Casarano, con la sua Peugeot 106 A6, correrà per trovare il giusto feeling con la vettura che guiderà nella stagione 2020. Infine, il leccese Daniele Perulli, dopo l'ottimo risultato ottenuto al 52° Rally del Salento con la Seicento, è pronto a tornare alla Pista Salentina con una Peugeot 205 AdB (attività di base).

Il programma della corsa prevede lo svolgimento delle verifiche sportive e tecniche nel pomeriggio di sabato 30 novembre e nella prima mattinata di domenica 1 dicembre, quando l’evento entrerà nel vivo: dopo il briefing con i piloti convocato dal direttore di gara Carmine Capezzera per le ore 8:15, scatterà infatti il via della manche di qualificazione e delle gare 1, 2 e 3, con termine previsto alle ore 17.