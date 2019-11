Bari - Ance Puglia critica sulla newco AQP aperta ai privati per ammodernare rete idrica 28/11/2019 Bonerba (Ance Puglia): "Altro colpo da 640 milioni di euro inferto al settore edile e all’intera economia pugliese"



Bari, 28 novembre 2018 – Ance Puglia esprime una valutazione decisamente critica rispetto al progetto di AQP di costituire una newco aperta ai privati, dedita alla ricerca e al recupero delle perdite della risorsa idrica attraverso interventi sulla rete, per un investimento di quasi 640 milioni di euro in sei anni, oltre 100 milioni l’anno.



"Si tratterebbe - dichiara il presidente di Ance Puglia Nicola Bonerba - di un colpo durissimo per il nostro settore e per l’intera economia pugliese. È facile prevedere, infatti, che queste risorse per la manutenzione della rete idrica, finora appannaggio delle piccole e medie imprese dell’indotto di AQP, molte delle quali pugliesi, finiranno nelle casse di una o pochissime grandi aziende, verosimilmente del centro-nord Italia se non, addirittura, internazionali; si contano sulle dita di una mano, infatti, le imprese pugliesi in possesso dei requisiti necessari per partecipare a una gara pubblica così rilevante, che AQP bandirebbe per individuare il partner societario".



Ance Puglia ritiene che il risparmio sui tempi per la realizzazione di questo piano straordinario d’intervento sulla rete idrica debba conseguirsi attraverso altre modalità, senza danneggiare il settore delle costruzioni pugliese che in, dieci anni, ha già visto scomparire dal mercato migliaia di imprese e oltre 30mila lavoratori.