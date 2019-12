2/6 dicembre - HUMANA VERGOGNA la performance diretta da Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti. - Lecce 02/12/2019 DAL 2 AL 6 DICEMBRE

TORNA A LECCE LO SPETTACOLO HUMANA VERGOGNA

per la stagione teatrale del Comune di Lecce e del Teatro Pubblico Pugliese

co-prodotto da Fondazione Matera-Basilicata 2019 e #reteteatro41







Dopo il tour di successo nei più importanti festival dei Balcani (Infant Festival di Novi Sad, Fiat Festival di Podgorica e Mot festival di Skopje) torna a Lecce dal 2 al 6 dicembre negli spazi delle Manifatture Knos (via Vecchia Frigole 36), HUMANA VERGOGNA la performance diretta da Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti.

Inserito nel programma di spettacoli LA SCENA DEI RAGAZZI rivolto alle scuole e organizzato dal Comune di Lecce e dal Teatro Pubblico Pugliese, HUMANA VERGOGNA si terrà ogni mattina alle ore 9.30.

La proposta dello spettacolo ha suscitato grande interesse tra gli studenti e i docenti delle scuole superiori, in particolare del Liceo Banzi, dell’Istituto Olivetti, del Columella, del Deledda, del Liceo Artistico e Coreutico, di Unisalento, di Istituto Comprensivo di Martano e di Dunya-Scuola di Italiano per immigrati.

Ogni mattina è prevista una breve comunicazione sul tema della vergogna da parte dei docenti universitari di Unisalento (Carlo Alberto Augieri, Luca Bandirali, Francesco Ceraolo, Stefano Cristante, Marta Melgiovanni, Gianfranco Salvatore, Diego Simini, Marco Petroni)

Una successiva data serale a Lecce è in programma il 21 febbraio all’interno della Casa circondariale di Lecce.



Attraverso un linguaggio ironico che unisce teatro e danza, Humana Vergogna è uno spettacolo che gioca sull’elemento pop e sulla relazione diretta con lo spettatore. Indaga il tema della vergogna individuale e collettiva, familiare e sociale attraverso una costruzione drammaturgica dove il corpo diventa narrazione e conduce lo spettatore in una dimensione ludica.



Performer e contributi alla creazione artistica: Mattia Giordano, Antonella Iallorenzi, Mariagrazia Nacci, Simona Spirovska, Ema Tashiro

Coordinatore del progetto: Franco Ungaro

Direzione artistica: Antonella Iallorenzi



Per info e prenotazioni: info@accademiaama.it – patibenedetta00@gmail.com



HUMANA VERGOGNA è il risultato performativo del progetto La poetica della vergogna, coprodotto da #reteteatro41 e Fondazione Matera-Basilicata 2019 in partenariato con AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore di Lecce, Compagnia Teatrale Petra, Osservatorio Balcani-Caucaso, Artopia di Skopje, Ballo di Podgorica, Digital Wolf, in collaborazione con Zebra Cultural Zoo.



Un supporto significativo al tour di Humana Vergona viene dalla Regione Puglia-Assessorato all’Industria Culturale e Turistica e dal Teatro Pubblico Pugliese che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione Patto per la Puglia 2014/2020, hanno stipulato con #reteteatro41 e Fondazione Matera-Basilicata 2019 un protocollo d’intesa finalizzato a sostenere la programmazione delle produzioni e coproduzioni artisti che pugliesi (l’Accademia Mediterranea dell’Attore di Lecce è partner del progetto La poetica della vergogna) in contesti nazionali ed internazionali, al fine di consolidare la presenza delle stesse al l’interno dei più importanti festival e vetrine di richiamo nazionale ed internazionale.