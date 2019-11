Monopoli (Bari) - Christmas Home, ospiterà la Casa di Babbo Natale più grande di Puglia e tanti eventi 28/11/2019 Presentata la kermesse natalizia che dal 7 Dicembre al 6 Gennaio ospiterà la Casa di Babbo Natale più grande di Puglia e un ricco palinsesto di attrazioni ed eventi.



E’ stata presentata giovedì 28 novembre nella suggestiva cornice della Biblioteca Civica La Rendella, la manifestazione Monopoli Christmas Home che, dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, vestirà di colori e magia natalizia la città di Monopoli per fare sognare adulti e bambini di ogni età. L’iniziativa organizzata dalle Associazioni di Categoria CNA, Confcommercio e Confesercenti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale punta ad una scenografia di grande impatto visivo. Spaziando dal design semplice e lineare delle luminarie allo spettacolo delle video proiezioni architetturali sui principali monumenti del centro storico, Monopoli si prepara ad accogliere un palinsesto di oltre 50 eventi in città.

Sono intervenuti nel corso della conferenza stampa il Sindaco Angelo Annese, l'Assessore al Turismo Cristian Iaia, l'Assessore alla Cultura Rosanna Perricci, l'Assessore alle Politiche del Commercio Aldo Zazzera, i rappresentanti delle proponenti Associazioni di Categoria e il team di professionisti facenti capo alla Neamedia Comunication di Monopoli che hanno curato la realizzazione del progetto.

Punta di diamante della kermesse monopolitana è la Casa di Babbo Natale da cui prende il nome la manifestazione "Monopoli Christmas Home". Una vera e propria opera d’arte, progettata e realizzata in esclusiva su una superficie di 64 metri quadri lungo lo stradone di Piazza Vittorio Emanuele, dove poter accedere gratuitamente, dal 7 al 30 dicembre e dal 3 al 6 gennaio, per incontrare Babbo Natale insieme ai suoi assistenti Elfi e consegnare personalmente la propria letterina. Le stanze sapientemente addobbate ricreano l’atmosfera tipica della calda casa in legno dell’uomo più buono del mondo, dove poter ammirare il trono luminoso, la vera slitta con le renne pronta per partire con i doni, il camino animato, il morbido orsacchiotto peluche, l’albero addobbato a festa e tanto altro. Fuori, un giardino di abeti in cui dominano vere e proprie statue di schiaccianoci per regalare un’esperienza da sogno a grandi e piccini. A fare da sfondo al “magico regno” di Babbo Natale è un imponente albero conico, alto 16 metri, con alla base una maxi scritta bianca Monopoli di 10 metri, in un’ incantevole cornice di luci, musica e colori, grazie ai concerti e alle diverse parate di artisti di strada di fama internazionale previsti nel programma.





Apre il ricco cartellone l’evento di accensione dell’albero fissato per sabato 7 dicembre, che alle ore 20.30 mette in scena, in Piazza Vittorio Emanuele, un vero e proprio spettacolo di luci e suoni, in un crescendo di emozioni per il pubblico ai piedi dell’albero per fare il conto alla rovescia ed inaugurare ufficialmente le festività natalizie. Special guest della serata è l’inconfondibile voce di Karima.

Cantante di grande talento con importanti collaborazioni storiche da Mario Biondi a Burt Bacarach sarà accompagnata dai 40 musicisti dell’Orchestra della Valle d’Itria diretti dal Maestro Antonio Palazzo con l’incursione del coro Wake Up Gospel Choir, per regalare un concerto di Natale indimenticabile.

Anche la suggestiva cornice della biblioteca civica La Rendella ospita un grande albero di Natale, addobbato dai bambini delle scuole di prima infanzia utilizzando i personaggi delle favole, la cui accensione domenica 8 Dicembre è arricchita da un video mapping show a tema, inaugura ufficialmente la rassegna Christmas in Rendella con 17 appuntamenti in calendario fino al 6 gennaio.

Monopoli Christmas Home prosegue in grande stile nel giornate del 13, 14, 21, 23 dicembre con Monart, il festival internazionale degli artisti di strada, con una serie di performance originali nel campo dello spettacolo e dell’intrattenimento: dalla esibizione itinerante dei trampolieri delle Bianche Presenze (13) allo spettacolo di magia e cabaret “Magicomio” di Francesco Scimemi (14), dalle parate di 25 acrobati, danzatori e giocolieri dei “Pachamama” (14) allo show di micromagia e illusionismo di Jack il Manipolatore (14), fino all’elegantissimo spettacolo di Hula Hoop dell’artista canadese Hopelaii (21) e alle acrobazie strabilianti del cileno Francisco Rojas (23).

La musica è anche il live dj set in calendario domenica 15 dicembre con l’Aperichristmas nei bar e/o risto pub del centro murattiano e del centro storico aderenti all’iniziativa, che ospiteranno un aperitivo a tema accompagnato dalle originali performance di dj monopolitani, in un percorso all’insegna dei suoni e dei sapori tipici del Natale Made in Puglia.

Lunedì 16 Dicembre in onore dei festeggiamenti della Madonna della Madia, Santa Patrona della Città, il Sagrato della Cattedrale si prepara ad ospitare il coro gospel “Wanted Chorus”, magistralmente diretto dal maestro Vincenzo Schettini con un repertorio di brani classici natalizi rielaborati in un entusiasmante crescendo di suoni ed emozioni capaci di coinvolgere e sorprendere.

Per i più piccoli, venerdì 20 dicembre arriva un evento targato Coccole Sonore, il canale youtube che ha raggiunto oltre 1,3 milioni di iscritti e 1,2 miliardi di visualizzazioni e che fa tappa a Monopoli nel suo tour di 50 date nelle principali città italiane con lo spettacolo di Greta& Whiskey il ragnetto per i bambini di età compresa dalla scuola primaria alla quinta elementare. Domenica 22 Dicembre è la volta del concerto live “Swing & Soul Christmas” della Groove Party Band, un quintetto jazz che, in chiave swing soul e r&b, proporrà un repertorio di brani esclusivamente natalizi, accompagnati da uno spettacolo di musica e luci ai piedi dell’albero di Piazza Vittorio Emanuele di grande carica emotiva. La vigilia di Natale, martedì 24 Dicembre si accende di musica con le voci e gli strumenti del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli per il Concerto matinée di Natale alle ore 10,00 nell'atrio della Biblioteca "La Rendella". Giunto al terzo anno consecutivo il Capodanno è in Piazza Garibaldi, nel cuore della città vecchia di Monopoli con i dj Radio Norba e il grande cantautore genovese Francesco Baccini, a cura degli operatori del Centro Storico. Si chiude in bellezza il programma lunedì 6 gennaio con la festa a sorpresa "Arriva la Befana", una performance di teatro, musica e intrattenimento per adulti e bambini in Piazza Vittorio Emanuele alle 18.00. Ma le sorprese non finiscono qui! La casa di Babbo Natale è visitabile dal 7 al dicembre al 6 gennaio dalle 17 alle 21 nei giorni feriali e anche dalle 10 alle 13 nei giorni festivi, costantemente animata da un calendario fitto di eventi, laboratori, trucca bimbi e baby dance per giocare e offrire spettacoli ai bambini di ogni età.

A completare la scenografia dello stradone di Piazza Vittorio Emanuele sono le caratteristiche casette di legno, adibite ad ospitare anche cibi tradizionali, giocattoli per bambini e addobbi natalizi. I mercatini degli hobbisti tornano in un’area dedicata di Piazza Vittorio Emanuele, nei week end dall’ 7 dicembre al 24 dicembre.

Christmas Home è anche in Corso Umberto, nel cuore del centro murattiano, con un ricco palinsesto di eventi dal 14 al 24 dicembre. Ma il Natale non si ferma in città: anche l’agro monopolitano si prepara a vivere la magia della festa più attesa dell’anno con un ricco calendario di spettacoli, concerti e presepi viventi nelle contrade.



Dichiarazioni:



Angelo Annese: “L’obiettivo è coinvolgere e accogliere un pubblico sempre più ampio, non solo di cittadini monopolitani ma anche di turisti e visitatori ben oltre i confini locali, a cui poter regalare meraviglia e divertimento, con attrazioni e spettacoli di qualità. Il brand Monopoli deve vivere 365 giorni all’anno e garantire un’offerta competitiva di eventi e di attrazioni”.

Cristian Iaia: “Il Natale è un momento importante del percorso di destagionalizzazione avviato da tempo che una città turistica come la nostra deve guidare da protagonista. Crediamo nelle grandi potenzialità che Monopoli può esprimere e continueremo a lavorare per valorizzarle. Il Natale è una manifestazione che intendiamo valorizzare di anno in anno, attraverso un processo di crescita ed investendo in eventi di qualità. Voglio ringraziare le associazioni di categoria per l'importante progetto presentato all'amministrazione e quindi alla città e a tutti gli operatori commerciali che hanno dato un segnale di vicinanza e collaborazione alla realizzazione di questo progetto”.

Rosanna Perricci: “Abbiamo puntato, anche in questa circostanza, alla valorizzazione dei luoghi culturali più preziosi della nostra città, inserendo nel programma natalizio una rassegna ad hoc come “Christmas in Rendella” nella Biblioteca, con l’obiettivo di dare rilevanza ai bambini attraverso i personaggi delle favole”.

Aldo Zazzera: “Quest’anno abbiamo sperimentato un grande lavoro di squadra che ha visto protagoniste le Associazioni di Categoria insieme alle attività commerciali nella creazione di un allestimento di luci omogeneo per le vie del centro, nella direzione di una città coesa e di un progetto comune durante le festività natalizie”.

I rappresentanti delle Associazioni di Categoria:

- Rocco De Meo per Confesercenti: “Abbiamo ideato con grande convinzione questo progetto in ogni dettaglio, con il solo intento di promuovere l’attrattività commerciale e turistica di Monopoli, puntando sulla collaborazione e sulla condivisione di un format vincente”.

- Giuseppe Parago’ per Confcommercio: “Siamo orgogliosi di dire che Monopoli quest’anno è davvero la casa del Natale. Abbiamo impiegato un’intera squadra di professionisti monopolitani che stanno seguendo con attenzione la realizzazione del progetto”.

- Mauro Carrieri per CNA: “Confidiamo in una risposta positiva della città, per dare continuità ad un progetto che ha le basi per crescere e diventare un’opportunità di sviluppo per Monopoli.



Manuele Pugliese, responsabile commerciale di Puglimpianti (Main Sponsor): “Crediamo fermamente nella sinergia tra pubblico e privato anche in ambito turistico e culturale. Abbiamo sostenuto questa manifestazione con entusiasmo e voglia di collaborare con la città per dare un impulso positivo e propositivo. Gli eventi possono essere un grande volano di sviluppo per il nostro territorio”.



Si ringraziano gli sponsor: Puglimpianti, Gruppo Alo’ Costruzioni, Famila, Maldarizzi Spa, Griffai, Masseria Torrepietra, Michelangelo Cafè, Plastic Puglia, Torrecintola, Red Carpet, Bruno Milella, Block Shaft, C7 più Sette, Fratelli Lapietra, Elia, Nutravant, Masseria Torre Coccaro, Azienda Agricola Annese, Callea, D’Oria Arredi, Gestopark, Ferrara, Panificio l’Assunta, Miccolis, Marpol, Tecne’, Romito Assicurazioni.