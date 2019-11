L’Andria Bike rompe il ghiaccio con Anthony Montrone ai campionati regionali ciclocross FCI Puglia 29/11/2019 Una vittoria, un secondo, un terzo e svariati piazzamenti hanno costituito il bel bottino che l’Andria Bike ha riportato a casa partecipando nella vicinissima Corato al campionato regionale FCI Puglia di ciclocross come banco di prova fondamentale per iniziare al meglio la seconda parte della stagione con la disciplina autunnale ed invernale delle due ruote.

Una manifestazione di buon livello che ha esaltato ancor di più i risultati degli atleti provenienti anche da fuori regione che si sono fatti trovare pronti a questo prestigioso appuntamento nonostante la pioggia e il fango che non hanno concesso tregua.

A Corato è tornato a gioire l’ex tricolore esordienti di ciclocross Anthony Montrone che ha tirato fuori tutta la grinta necessaria per aggiudicarsi la vittoria nella gara allievi e mettersi sulle spalle la maglia di campione regionale pugliese tra i ragazzi di primo anno.

Oltre alla netta vittoria di Montrone, gli altri compagni di squadra dell’Andria Bike si sono messi in evidenza con il podio di Simone Massaro (secondo) e Antonio Regano (terzo) tra gli esordienti, unitamente al quarto posto di Vittorio Capogna tra gli allievi primo anno, il settimo di Marco Vito Di Santo tra gli allievi secondo anno e il ventesimo di Stefano Principale tra gli allievi primo anno.

Tanto l’impegno ma anche la voglia di crescere e di migliorarsi da parte dei ragazzi, sotto l’occhio attento dei direttori sportivi Luigi Tortora, Raffaale Ziri e Lillo De Feudis con rinnovato entusiasmo per ritrovare il miglior colpo di pedale e ripetere una prestazione da incorniciare come quella di domenica scorsa sui prati di Corato.