30 novembre - Music is my radar al Castello Volante di Corigliano d'Otranto (Le) 30/11/2019 Sabato 30 novembre

Castello Volante di Corigliano d’Otranto (Le)

Ore 18 - Ingresso gratuito

Ore 22.30 - Ingresso 10 euro

sudsonico.associazioneculturale@gmail.com - 324 7724683

info@ilcastellovolante.it - 339 773 7001



MUSIC IS MY RADAR VOL.1 AL CASTELLO VOLANTE DI CORIGLIANO D'OTRANTO



Sabato 30 novembre le sale del Castello Volante di Corigliano d'Otranto ospiteranno "Music is my Radar Vol. 1", un nuovo format di evento divulgativo e ricreativo, ideato e promosso da Sud Sonico in collaborazione con CoolClub, Big Sur, Multiservice-Eco, Artedo, Sud Est Indipendente, Xenomorph Sounds, Pregnant Void, Out-Er (Out Electronic Recordings).



Dalle 18 (ingresso libero) l'appuntamento si aprirà con la conferenza "Creatività per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva" con Stefano Centonze e Simone Gatto. Dalle 22:30 (ingresso 10 euro) showcase a cura dell'etichetta Pregnant Void con il musicista romano Massimo Amato e il collettivo salentino Plants Dub. A seguire aftershow con "A Night With Out-ER" a cura dell’etichetta discografica salentina Out-Er (Out Electronic Recordings) con le selezioni di Simone Gatto, Distant Echoes, Buc, Dj Dubin e altri.



Dalle 18 (ingresso gratuito) nella Sala Nobile l'appuntamento si aprirà con "Creatività per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva", conferenza esperienziale sulle Arti Terapie per lo sviluppo della crescita personale e professionale, curata da Stefano Centonze (presidente e fondatore di Artedo) con Simone Gatto (musicoterapeuta in formazione ad Artedo, compositore e vicepresidente di Sud Sonico). Dalle 22:30 nella Sala Cavallerizza (ingresso 10 euro) la serata proseguirà con due showcase a cura della piattaforma-etichetta salentina Pregnant Void. Massimo Amato, sintesista e musicista romano proporrà nella sua esibizione dal vivo un visibilio di psichedelia, sensazioni etniche, musica elettronica, rarefazioni funk e riferimenti jazz e post-rock. Il suo album più recente “Lost Sunsets”, è stato rilasciato proprio da Pregnant Void.



A seguire la presentazione di "Music from the trees", album di debutto del collettivo salentino Plants Dub (fondato da Francesco Andriani De Vito aka Dubin, dalla storica dell’arte Maria Teresa Santoro e dal produttore dub Andrea Presicce aka NoFinger Nails), appena uscito in cd, vinile e digitale, prodotto dalle etichette CGS e Pregnant Void, con il sostegno di Puglia Sounds Record 2019 (Regione Puglia - FSC 2014/2020 - Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro Futuro). I cinque brani inediti del disco connettono i ritmi ipnotici del dub con le teorie della bioacustica creando uno scambio musicale uomo-pianta in piena regola. Plants Dub ribalta la visione antropocentrica per materializzare, attraverso il suono, le melodie prodotte da specie vegetali e renderle contemporanee alle sonorità ipnotiche del dub.



La serata si concluderà con l’aftershow "A Night With Out-ER" a cura dell’etichetta discografica salentina Out-Er (Out Electronic Recordings) con le selezioni di Simone Gatto, Distant Echoes, Buc, Dj Dubin e altri. L’iniziativa ha lo scopo di divulgare i benefici di una corretta alfabetizzazione emotiva attraverso i linguaggi della creatività, tra cui la musica e invitare fan e curiosi alla fruizione di un’esperienza completa. Sud Sonico è un progetto Vincitore PIN – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Info sudsonico.associazioneculturale@gmail.com - 3247724683; info@ilcastellovolante.it - 3397737001.