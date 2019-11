Altamura - Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità 29/11/2019 POLO MUSEALE DELLA PUGLIA

MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO DI ALTAMURA



Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità

“Un giorno all'anno tutto l'anno”



Martedì 3 dicembre 2019

I silenzi si illuminano con i colori



Ore 10.00 – 12.00

Ore 16.30 – 18.30

visite guidate



Martedì 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, come stabilito dal “Programma di Azione Mondiale per le Persone Disabili”, istituito nel 1981 dall’Assemblea Generale dell’ONU.



Anche quest’anno il MIBACT aderisce all’iniziativa promuovendo manifestazioni ed eventi volti a favore della cultura dell'accoglienza e dell’educazione al patrimonio e confermando, con lo slogan “Un giorno all'anno tutto l'anno”, l’impegno profuso nell’assicurare a tutti il diritto alla partecipazione e all’accesso ai luoghi e ai contenuti culturali.



In occasione di questo importante appuntamento martedì 3 dicembre a partire dalle ore 10.00 il Museo Nazionale Archeologico di Altamura propone al pubblico una serie di visite guidate rivolte ad utenti dei centri sociali Auxilium ed Anfass di Altamura, in collaborazione con l'Associazione Culturale Arche', partner del progetto. Dalle ore 16.30 si terrà invece una visita guidata nella lingua dei segni, condotta da guida turistica abilitata ed interpreti L1S.



Info:

Museo Nazionale Archeologico di Altamura

Via Santeramo 88, 70022 Altamura (Ba)

Tel: +39 080 3146409

Mail: pm-pug.museoaltamura@beniculturali.it