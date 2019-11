Bari - RIFIUTI ALTAMURA: SEQUESTRATA DISCARICA EX TRADECO. 29/11/2019 STEA “NON CI FERMIAMO. ADESSO SUBITO LA MESSA IN SICUREZZA ”







E’stata posta sotto sequestro, stamattina, dai Carabinieri del Noe di Bari, la discarica “Le Lamie”, ex Tradeco, ad Altamura.

Era stato lo stesso Assessore all’Ambiente, il 22 ottobre scorso, ad inviare una nota ufficiale ad Arpa Puglia ( L’Agenzia Ambientale della Regione) perché venissero accertate le condizioni ambientali del sito, riferendo poi gli esiti delle ispezioni.

Risale invece al 25 novembre scorso, il tavolo tecnico (Comune di Altamura, Città Metropolitana di Bari, Arpa e Asl ) che, coordinato dallo stesso Assessore, si poneva l’obiettivo di fare piena luce sugli eventuali rischi ambientali provocati dalla discarica, calendarizzando le azioni da intraprendere nell’immediato.



Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Stea per l’operazione condotta dal Noe, e scaturita proprio dagli esiti dei rilevamenti di ArpaPuglia che avrebbero evidenziato il superamento dei limiti previsti dalla legge di elementi presenti in falda

Secondo quanto si apprende dall’Assessorato, il fatto che l’Autorità giudiziaria abbia nominato quale custode giudiziale il dirigente del settore ambiente e bonifiche della Regione, “consentirà al procedimento penale di andare di pari passo con quello amministrativo” e dimostrando con chiarezza la “piena fiducia nell’operato regionale in materia”.