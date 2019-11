Lecce - Oncologia, Emiliano:'Abbiamo creato rete oncologica e rafforzato la struttura dei reparti in tutti i capoluoghi' 29/11/2019 Oncologia, Emiliano: “Abbiamo creato rete oncologica e rafforzato la struttura dei reparti in tutti i capoluoghi”



“La rete oncologica che abbiamo creato è il luogo dove dopo la diagnosi è possibile assumere le informazioni necessarie per curarsi, e soprattutto, ricevere una assistenza, anche di natura psicologica, che serva a superare i momenti più difficili della malattia”.



Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo questo pomeriggio a Lecce all’iniziativa “Innovazione in oncologia - Giovani e anziani a confronto”.



“Noi - ha proseguito il Presidente della Regione Puglia - abbiamo rafforzato tutti luoghi, a partire dall’hub più importante che è l’istituto di ricerca dei tumori di Bari. In tutti i capoluoghi è stata rafforzata la struttura dei reparti oncologici, e più in generale, stiamo cercando di reclutare in Puglia i medici migliori”.

“L’oncologia - ha concluso Emiliano - si fa con i medici, si fa con una moderna organizzazione sanitaria, si fa con l’umanizzazione delle cure. Di tutto questo si discute oggi qui a Lecce, e grazie al Primario del “Vito Fazzi”, sono qui a confrontarsi gli oncologici migliori d’Italia”.