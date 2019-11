Bari - A "Le Strade di San Nicola" Solidarietà e spettacolo dalla Puglia ci sarà anche Claudio Stea 30/11/2019 “Le Strade di San Nicola”

Solidarietà e spettacolo dalla Puglia





IL PIANISTA BARESE CLAUDIO STEA

PRESENTA IL SUO INEDITO NELLA STAFFETTA DI BENEFICENZA

“LE STRADE DI SAN NICOLA” AL PETRUZZELLI



Lunedì 9 dicembre 2019 si terrà la sesta edizione dello spettacolo “Le Strade di San Nicola”, promosso e organizzato dall’omonima federazione di associazioni, che riunirà tanti artisti di caratura nazionale nel nome della solidarietà.



Tra questi ci sarà il talentuoso Claudio Stea, compositore barese che compone musica per pianoforte da più di venticinque anni, che sarà il primo a esibirsi.



“Sono molto emozionato e onorato – ha affermato il talentuoso musicista – di esibirmi sul palco di Petruzzelli per questo importante evento. La musica unisce i cuori, i sentimenti e tutto ciò che rappresenta l’amore. La solidarietà fa certamente parte di questi”.



Durante la performance Stea sarà accompagnato dal Maestro Vito Paternoster, violoncellista, compositore e docente di livello internazionale. Insieme eseguiranno un brano inedito intitolato “La notte di Layla” associato alla promozione di “Raggi di luna”, il suo ultimo disco.



“Suoneremo dal vivo un nuovo pezzo che presenterò proprio in occasione di questo evento. Seguirà uno dei miei cavalli di battaglia ‘Nuvole su Fatima’, un brano profondo ed emozionante, che sarà esaltato sicuramente dalla cornice di un teatro stupendo e di un evento solidale eccezionale”.







Biglietti già disponibili in prevendita:

BOTTEGHINO : La Biglietteria (caffetteria • ristorante • cocktail bar)

Largo Adua, 3 Bari - Tutti i giorni a partire dalle 17:30



BOOKING ONLINE : Vivaticket

INFOTICKET +39 340 4873006 - +39 335 8076626