3 dicembre - DEDICATO A CARMELO BENE Presentazione booklet Amor Morto - Campi Salentina (lecce) 03/12/2019 MARTEDÌ 3 DICEMBRE | ore 18 | CAMPI SALENTINA (LE) - ISTITUTO CALASANZIO

PRESENTAZIONE DEL BOOKLET AMOR MORTO. CONCERTO MISTICO

dedicato a Carmelo Bene





Fine delle forme, fine dei modi,

Fine delle volontà, fine della tecnica

Fine della rappresentazione,

Fine del mondo.

Questo è il teatro.

Carmelo Bene



Serata interamente dedicata a Carmelo Bene quella di martedì 3 dicembre a all’Istituto Calasanzio di Campi Salentina (Le): alle ore 18 sarà presentato in anteprima il booklet (libro+disco) Amor morto-Concerto mistico di Silvia Pasello e Ares Tavolazzi, prodotto da Accademia Mediterranea dell’Attore di Lecce in collaborazione con Ministero Beni e Attività Culturali, Calasanzio Cultura e Formazione, Centro Studi Carmelo Bene, Edizioni Kurumuny.



Il cofanetto contiene il CD Amor morto-Concerto Mistico, risultato del lavoro di ricerca e creazione teatrale e musicale fatta dall’attrice Silvia Pasello (Premio Ubu per Macbeth Horror Suite nel 1997 con la regia di Carmelo Bene) e da Ares Tavolazzi, bassista degli Area, mitico gruppo di sperimentazione musicale dagli anni Settanta in poi. Un lavoro basato su materiali e testi della letteratura mistica (Maria Maddalena de’ Pazzi, Juan de la Cruz) su cui Carmelo Bene avrebbe voluto realizzare un ‘Concerto di fine Millennio’ ad Assisi.



Al CD è allegato il libro, raccolta testi critici di rara preziosità di Bruna Filippi e Piergiorgio Giacchè che indagano la scrittura e la letteratura dei mistici, individuando le suggestive connessioni tra l’arte dell’attore di Carmelo Bene e l’arte dei mistici. I testi inoltre di Stefano Cristante, Tonio Cantoro e Franco Ungaro contestualizzano il lavoro di Silvia Pasello e Ares Tavolazzi nel quadro dei progetti di valorizzazione della figura e delle opere di Carmelo Bene che sono in atto nel Salento.



Alle serata interverranno: Silvia Pasello, attrice; Ares Tavolazzi, musicista; Alfredo Paolo Fina, sindaco di Campi Salentina; Loredana Capone, assessore regionale all’industria turistica e culturale; Mauro Paolo Bruno, dirigente dipartimento Economia della cultura Regione Puglia; Tonio Cantoro, direttore Calasanzio Cultura e Formazione; Piergiorgio Giacchè, docente Università di Perugia; Bruna Filippi, ricercatrice Università di Perugia ; Stefano Cristante, Presidente Centro Studi Carmelo Bene e docente Università del Salento; Giovanni Chiriatti, edizioni Kurumuny; Franco Ungaro, direttore Accademia Mediterranea dell’Attore. È prevista l’esecuzione di alcuni brani del da parte degli artisti.



Ingresso libero. Info: 338 3746581