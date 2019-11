Manfredonia - SULLA STRADA DELLA LEGALITA l’appuntamento clou della “Settimana A.m.i.c.a.” 30/11/2019 “SULLA STRADA DELLA LEGALITA’ ”

Domenica 1° dicembre (dalle ore 11) a Manfredonia l’appuntamento clou della “Settimana A.m.i.c.a.” con un Corteo bianco che (ri)mette in cammino Istituzioni, Associazioni e cittadini del Gargano e della Capitanata

sui temi dell’antimafia sociale, della cittadinanza attiva e della legalità



Bianco, come la prima pagina di un nuovo capitolo tutto da scrivere, insieme. Bianco come la luce che dirada l’oscurità. Bianco, puro, trasparente.



L’appuntamento clou della “Settimana A.M.I.C.A.” è in programma a Manfredonia domenica 1 dicembre (a partire dalle ore 11) con “Sulla strada della Legalità”, un Corteo bianco che vuole essere un consapevole momento di riflessione collettiva ragionata per il Gargano e la Capitanata sui temi dell’antimafia sociale, della cittadinanza attiva e della legalità.



Un altro importante momento pubblico, che segue “Le Parole della Legalità” (svoltosi lo scorso 21 novembre) e “Scuola di Legalità (svoltosi lo scorso 22 novembre), al quale tutti i cittadini e le Istituzioni del Gargano e della Capitanata sono invitati a prendere parte indossando qualcosa di bianco (una maglia, un cappello, un foulard, ecc), al quale sono state invitate tutte le autorità e le associazioni del territorio. Il corteo partirà da Largo Diomede, per poi snodarsi sul Lungomare N. Sauro, Via Campanile, Corso Manfredi, Piazza del Popolo e Piazzetta Mercato dove è prevista la conclusione con dibattito moderato da Matteo Perillo.



Una riflessione collettiva per aumentare la consapevolezza dei singoli e sfatare i tabù che molto spesso ancora resistono attorno a determinate “parole” e “circostanze”, rafforzando un virtuoso percorso formativo intrapreso dall’inizio del 2019 da trenta ragazzi under 18 del territorio attraverso il progetto “Un’Impresa per A.M.I.C.A.” vincitore del bando regionale POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.6. – Avviso pubblico Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano, proposto dall’ATS Daunia è Puglia (composta dal soggetto capofila Arci Travel Stornara, Comune di Manfredonia, Enac Puglia, Associazione Angeli).



Alla fine del corteo, potranno intervenire tutti i presenti per portare il proprio contributo di idee e testimonianze sull’argomento.



Sempre domenica 1° dicembre, dalle ore 19 alle 22 in Piazzetta Mercato, concerto di chiusura della “Settimana A.M.I.C.A.” a cura dell’Accademia Musicale Dam di Manfredonia.



La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, che sono invitati ad aderire alle iniziative in programma.